CM.com introduceert AI-agents en verwacht hogere winst

CM.com heeft deze week zijn AI Playground-oplossing geïntroduceerd, waarmee klanten zelf AI-toepassingen en met name agents kunnen ontwikkelen. Dat maakt het bedrijf bekend tijdens de presentatie van de resultaten over het derde kwartaal van dit jaar. Onder meer werd in dit kwartaal meer winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar.

CM.com zet sterk in op de integratie van AI en heeft daarom deze week in stilte de AI Playground-omgeving gelanceerd. Met deze omgeving kunnen klanten zelf gebruikmaken van de AI-technologie en vooral de nieuwe ‘AI-kennisassistenten’, of agents.

De functionaliteit van AI-agents wordt volgens CEO Jeroen van Glabbeek de komende tijd uitgebreid, omdat dit soort oplossingen de komende jaren steeds belangrijker zullen worden. AI-agents kunnen namelijk niet alleen klanten van CM.com en hun eindklanten ondersteunen, maar ook zelfstandig plannen en acties bedenken en deze volledig geautomatiseerd uitvoeren.

CM.com implementeert AI-technologie niet alleen in zijn eigen platform om klanten te helpen, maar past het ook grootschalig toe in de eigen bedrijfsvoering. Dit stelt het bedrijf in staat om, na het verzamelen van de juiste data en het verkrijgen van waardevolle inzichten, makkelijker taken te automatiseren met behulp van AI, aldus de CEO in de toelichting op de kwartaalcijfers.

Gunstige winstverwachting

In het derde kwartaal van dit jaar boekte CM.com een omzet van 65,4 miljoen euro, een stijging van 3 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023. De winst kwam uit op 4,7 miljoen euro, een sterk contrast met het verlies van 800.000 euro in het derde kwartaal van vorig jaar. Ook de winstmarge nam in het afgelopen kwartaal toe.

De positieve resultaten leiden ertoe dat CM.com voor het hele jaar 2024 een hogere winstverwachting afgeeft. Voor heel 2024 verwacht het bedrijf nu een winst van tussen de 16 en 18 miljoen euro, waar eerder werd uitgegaan van 14 tot 18 miljoen euro.

De ontwikkelingen bij CM.com gaan duidelijk de goede kant op. Twee jaar geleden was CEO Van Glabbeek nog minder optimistisch over de vooruitzichten van zijn bedrijf.

