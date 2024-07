AMD mikt op Europa met overname Silo AI voor 665 miljoen

665 miljoen dollar, dat is het bedrag dat AMD over heeft voor het Finse Silo AI. Als Europa’s “grootste private AI-lab” levert het al diensten aan onder meer Philips en Unilever. De overname is voor AMD echter vooral een stap om de AI-strijd met Nvidia aan te gaan, waar het steeds betere papieren voor heeft.

Silo AI kent een veelzijdig aanbod en daarmee ook een divers klantenbestand. De use cases verschillen van AI-assistentie bij kankerdiagnoses in medische Philips-apparatuur tot rijhulp voor de voertuigen van Rolls Royce, Honda en Mitsubishi. Mede-oprichter en CEO Peter Sarlin ziet verder een brede inzetbaarheid in allerlei andere sectoren, zoals retail tot finance.

Als Europese partij wil het AI de kern van de business maken voor bedrijven op een Europese manier. Dat wil zeggen: een inzet van de AI-infrastructuur op dit continent, met Europese talen en een open-source basis om waarde op te bouwen, aldus Sarlin. Het zal menig Brussels bestuurder als muziek in de oren klinken, zeker omdat Europa eigenlijk sterk achterloopt als het om AI-infrastructuur gaat. Enter AMD, dat een vergelijkbaar bedrag voor Silo AI overheeft als Google in 2014 voor het fameuze DeepMind betaalde.

AMD raapt Europese spelers op

Woensdagmiddag kwam AMD met het nieuws naar buiten: Silo AI wordt overgenomen voor 665 miljoen dollar, een slordige 613 miljoen euro. Daarmee verzekert de chipmaker zich van een start-up met niet alleen een volwassen klantenbestand, maar ook 300 wetenschappers en andere experts, waarvan meer dan de helft een PhD in het AI-werkveld heeft. Feitelijk krijgt AMD er dus een AI-afdeling bij, iets dat wordt beklonken door het feit dat Peter Sarlin aan boord blijft. Hij krijgt als baas Vamsi Boppana, SVP van de Artificial Intelligence Group bij AMD.

Het overnamebedrag van Silo AI komt niet in de buurt van wat AMD betaalde voor FPGA-maker Xilinx in 2022 (49 miljard). Tevens is het geen uitbreiding van het eigen portfolio zoals de Radeon-divisie dat in 2006 goed was voor 5,6 miljard dollar, waarmee AMD niet alleen CPU-maker maar ook GPU-maker werd. Toch is deze uitbreiding van het eigen AI-aanbod een grote stap.

AMD loopt namelijk achter op AI-gebied, hoe je het ook went of keert. Nvidia is met nagenoeg 98 procent marktaandeel in datacenters oppermachtig als het om GPU’s gaat. Hoewel CPU’s zeker een rol spelen bij AI-acceleratie, gelden GPU’s momenteel als het werkpaard om GenAI mee mogelijk te maken. Geen ChatGPT, GitHub Copilot of Google Vertex AI zonder een vloot aan Nvidia-chips. Het feit dat gevoelsmatig elk IT-bedrijf ter wereld inmiddels een Nvidia-partner is, zegt genoeg over de enorme impact die het heeft op het techlandschap. Dat reikt verder dan alleen hardware, zoals we eerder al bespraken, en schreeuwt om een volwassen concurrent.

Kansen in Europa

Daarnaast is er werk aan de winkel voor Europa. Mistral AI klaagde een maand geleden nog over een tekort aan datacenter- en daarmee AI-trainingcapaciteit. Het is veel waarschijnlijker dat je tegen een Nvidia-chip aanloopt in Amerika of Azië dan in Europa. Ondanks het feit dat er genoeg veelbelovende AI-spelers zich binnen de EU bevinden, lijken ze op den duur genoodzaakt uit te wijken naar Amerika of Oost-Azië. Dit tenzij er binnen Europa de kans is om AI EU style te kunnen doen. Dat vereist een vooropgezet plan, ook al is AMD net als Nvidia en Intel een Amerikaanse speler.

Waarom is dit belangrijk in het licht van de Silo AI-overname door AMD? Omdat het een duidelijke denkrichting weergeeft waar echte kansen in Europa door ontstaan. De gehele visie achter de EU AI Act heeft zo zijn rekwiranten, zie opnieuw Mistral AI, maar gaat uit van soevereiniteit, veiligheid en zorgvuldigheid. Dit in tegenstelling tot een move fast and break things-credo dat de Amerikaanse aanpak vooralsnog kenmerkt, waarbij de zorg over auteursrechten, privacyzorgen en de maatschappelijke impact van AI in de rechtbank wordt uitgevochten.

AMD bouwt gestaag een ecosysteem op waarin de Europese AI-visie ondersteund wordt. Dat maakt het aantrekkelijk voor infrastructurele projecten om fors in te zetten op AMD-GPU’s. Qua prestaties zitten deze MI300-chips tussen Nvidia’s oudere H100 en de aanstormende Blackwell-serie, maar ze zijn naar verluidt aanzienlijk goedkoper. Net als Intel Gaudi 3 geldt het nog als een AI-alternatief als er geen Nvidia-aanbod betaalbaar of beschikbaar is. Dat kan veranderen als AMD zich prominent profileert als Europees gezinde speler. Gezien de inhaalslag die Europa moet maken om genoeg AI-capaciteit te bieden, zou het continent weleens een leverancier van formaat kunnen vinden in het door Silo AI aangesterkte AMD.

Lees ook: Intel voelt hete adem AMD Epyc 5 met Xeon 6-chips