Yandex blijft alleen in Nederland bestaan

Yandex neemt afscheid van zijn Russische activiteiten. Het IT-bedrijf vestigt zich op deze manier volledig in Nederland.

Daarnaast meet het bedrijf zich een nieuw imago aan met een naamsverandering. Yandex zal verder leven onder de naam Nebius Group. De focus van het bedrijf komt te liggen op de ontwikkeling van technologie voor cloudopslag en zelfrijdende auto’s.

Vertrek uit Rusland

Van de Russische activiteiten kan het afscheid nemen nu de verkoop ter waarde van 4,8 miljard dollar (4,4 miljard euro) volledig is afgerond. In februari werd de koopintentie door een groep van lokale investeerders bekendgemaakt. Het omvatte een vestiging in Moskou, van waaruit de diensten geleverd werden.

Nebius Group zal nu opereren vanuit het hoofdkantoor dat in Schiphol gevestigd staat. Dat lijkt te gebeuren onder leiding van oprichter Arkady Volozh, volgens een artikel van Bloomberg. Hij kan zijn activiteiten als CEO opnieuw oppakken, nadat hij in maart dit jaar verdween van de sanctielijst van de EU. Op deze lijst kwam hij terecht na aantijgingen voor het verspreiden van propaganda via Yandex.

Bestuursvoorzitter John Boynton geeft in een reactie aan dat het bedrijf wel definitief wegstapt van Rusland. “De aankondiging van vandaag markeert het einde van een lang en ingewikkeld hoofdstuk in het leven van ons bedrijf. Alle banden met Rusland zijn nu verbroken.”

Banden nadelig voor bedrijfsvoering

Deze zet moet het eenvoudiger maken om zaken te doen in onder andere Europa. Door angst voor Russische inmenging werd vorig jaar bijvoorbeeld nog een overname van een Italiaanse cloudprovider door Nebius de kop ingedrukt.

Dat banden met Rusland nadelig zijn, bleek recent nog bij Kaspersky. Dit bedrijf kreeg in de VS een verbod op het verhandelen van zijn securityoplossingen. Het verbod gaat in op 20 juli en vanaf 29 september mogen er geen software-updates meer worden doorgevoerd, om te zorgen dat klanten een andere leverancier zoeken.

Tegenhanger van Amerikaanse diensten

Door onder andere de eigen zoekmachine van het bedrijf, Yandex Search, heeft het IT-bedrijf naam weten maken als tegenhanger voor het Amerikaanse Google. Andere gelijkaardige activiteiten waren de diensten voor online reclame, een vertaler, een locatie- en e-mail-dienst en een appstore voor Android. Deze activiteiten hadden (bijna) uitsluitend een afzetmarkt in Rusland.

Op vlak van mobiliteit zette het voor deze markt tevens diensten op als tegenhanger van Uber Eats en Takeaway (Yandex Eats), Marktplaats (Yandex Market) en Picnic, een niet-Amerikaanse dienst (Yandex Lavka).