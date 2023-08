Nederlandse datacenters hebben een sterke plek veroverd als Europese spelers, met Amsterdam nog altijd als een belangrijke hub voor connectiviteit met de rest van de wereld. Dat zijn de bevindingen van de Information Services Group (ISG). Extra groei heeft plaatsgevonden dankzij de effecten van Brexit en veel partijen werken hard aan kostenvermindering voor de klant. Daarnaast kan Nederland inspelen op de stap naar verduurzaming en automatisering, waardoor het kan blijven rekenen op een uitstekende concurrentiepositie voor in de toekomst. Toch zijn er uitdagingen die elke speler moet aangrijpen.

In het meest recente ISG Provider Lens-rapport is te lezen welke ontwikkelingen er momenteel plaatsvinden op de Nederlandse datacentermarkt. Er is veel positiefs te melden: de onderzoekers karakteriseren Nederland als een zeer innovatief land en een testgebied voor dienstverleners van formaat. “Nederlandse uitmuntendheid in innovatie dwingt aanbieders hier om hun capaciteiten op het gebied van beheerde diensten voor lokale klanten voortdurend te verbeteren”, laat Ola Chowning weten, ISG-partner, Noord-Europa. “Het succes in Nederland maakt het makkelijker voor diezelfde aanbieders om in te spelen op de behoeften van klanten in andere EU-landen.”

Steeds aantrekkelijker

Zowel voor het heden als qua toekomstbeeld is ISG positief over de Nederlandse datacentermarkt. De netwerkinfrastructuur is binnenlands goed in orde, terwijl duurzaamheid steeds meer een prioriteit zal zijn en Nederland daar goed op voorbereid is. Deze zogeheten “environmental, social & governance” (ESG)-initiatieven worden aangejaagd door goedkope groene elektriciteit, waardoor vestiging in dit land aantrekkelijk blijft.

Ook is er groei als het gaat om de adoptie van IoT-apparatuur en 5G-diensten. Deze innovaties zullen volgens ISG mission-critical applicaties gaan ondersteunen met daarmee een forse toename in edge-computing installaties. MSP’s spelen daar al op in: er komen steeds meer programmeerbare oplossingen voor edge-computing en edge-storage.

ISG stipt aan dat de pandemie en de oorlog in Oekraïne weliswaar voor economische onzekerheid hebben gezorgd, maar geen inperking zijn geweest voor de groei van de Nederlandse IT-markt. Investeerders vanuit de rest van Europa en de VS zullen het land nog lang aantrekkelijk vinden.

Uitdagingen

Het ISG-rapport constateert dat Nederland enorm kon profiteren van Brexit: de volwassenheid van de binnenlandse netwerkinfrastructuur maakte het voor bedrijven aantrekkelijk om zich hier naartoe te verplaatsen als ze eerst in het Verenigd Koninkrijk gevestigd waren. Toch zijn er aanzienlijke uitdagingen voorbijgekomen, die ofwel nog steeds spelen of weer hun kop op kunnen steken. Niet te negeren is het conflict tussen Rusland en Oekraïne, met inflatie tot gevolg en daarmee een grote impact op de Nederlandse markt als het gaat om datacenter-outsourcing: men besteedt steeds meer IT-infrastructuur uit, maar voor lagere prijzen. Die markt is inmiddels erg volwassen geworden ten opzichte van het buitenland: Nederlandse organisaties lopen dus voorop als het gaat om de inzet van colocaties en hybride IT-omgevingen.

De energiekosten schoten voor iedereen in Nederland de lucht in, maar voor commerciële partijen steeg de prijs per kWh aan elektriciteit van 15 eurocent naar 20. Grote MSP’s (Managed Service Providers) hebben daardoor moeite gehad om hun marktaandeel vast te houden terwijl niche-spelers voordelige prijzen konden aanbieden. Nog altijd zijn onder andere Accenture, Capgemini, Kyndryl, TCS en Atos de meest aantrekkelijke marktleiders, maar er zijn talloze kleinere aanbieders die private en hybrid cloud-opties aanbieden. Belangrijk is ook de wendbaarheid bij security-incidenten: men blijft werken aan een steeds lagere mean-time-to-response/mean-time-to-detection (MTTR/MTTD).

Andere prioriteiten

MSP’s moeten wel continu hun aanbod en expertise verbeteren om aantrekkelijk te blijven voor klanten. Daarin spelen AI, machine learning en FinOps een sleutelrol. Kortom: klantbedrijven willen slimmere, snellere en goedkopere diensten en hebben keuze genoeg.

De eisen van een bedrijf dat aanklopt bij een MSP verschillen significant, afhankelijk van het formaat van de organisatie in kwestie. Een middelgrote klant wil vooral een zo simpel mogelijke managementlaag voor de IT-infrastructuur om operationele kosten te beperken. Grotere partijen eisen zo min mogelijk downtime en een zo hoogwaardig mogelijk product, met bijvoorbeeld geautomatiseerde optimalisatie van de servers en applicaties en zo min mogelijk administratief werk. Gelukkig helpt de opmars van data-analytics daarbij: Infrastructure-as-Code (IaC) biedt daarbij een mogelijkheid om meer controle te hebben rondom het opzetten van nieuwe applicaties en DevOps-omgevingen. Dit geldt voor zowel colocaties als on-prem en hybride omgevingen.

Wel merkt nagenoeg elke klant dat legacy applicaties vanuit on-prem niet zomaar te migreren zijn naar een public cloud. Daarom blijft er een migratie plaatsvinden naar managed hosting (waarbij de klant niemand anders op een server heeft zitten). Het managen van de verschillende IT-lagen gaat steeds eenvoudiger: een enkelvoudig AIOps-platform biedt klanten een vergelijkbare ervaring of ze nu op een colocatie zitten of gebruikmaken van managed hosting. ISG constateert dat klanten op den duur weg van on-prem zullen trekken wegens de beperkte connectiviteit hiervan ten opzichte van de cloud-alternatieven.

Zo blijkt dat Nederlandse datacenters er goed voor staan. Klanten weten wel wat ze willen en MSP’s moeten daarop inspelen. De economische omstandigheden zijn uitdagend, maar wat duurzaamheid betreft liggen de kansen voor het oprapen. Het is aan de industrie om daarvan gebruik te maken.

