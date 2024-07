Nederland op plek zeven in wereldranglijst internetsnelheid

Nederlands internet behoort tot de snelste ter wereld. Uit onderzoek van cable.co.uk en M-Lab komt ons land als zevende uit de bus, achter IJsland, Denemarken en de microstaten Jersey, Macao, Liechtenstein en Andorra.

De gemiddelde downloadsnelheid in Nederland is 188,49 Mbps, blijkt uit het onderzoek, gebaseerd op 1,5 miljard snelheidstesten in 220 landen. Negen staten uit de toptien bevinden zich in West-Europa, met achter Nederland nog Gibraltar, Frankrijk en Monaco. Downloads in de snelste staten IJsland en Jersey kennen een gemiddelde snelheid van respectievelijk 279,55 en 273,51 Mbps.

Waarom loopt Nederland voorop op dit gebied? NLconnect-directeur Mathieu Andriessen duidt het als volgt: “De mooie positie van Nederland in deze ranglijst is een weerslag van de versnelling in de uitrol van glasvezel in ons land en van de groei van het aantal Gigabit-abonnementen. De koppositie versterkt ook ons vestigingsklimaat: de goede digitale connectiviteit legt de basis voor economische groei, innovatie en concurrentievermogen.”

In Nederland vonden er 8 miljoen snelheidstesten uit in de afgelopen 12 maanden. NLconnect benadrukt dat de werkelijke snelheid doorgaans lager is dan de cijfers hier suggereren. Dit is omdat de test via WiFi werken en actief op periodieke basis door een consument worden uitgevoerd, niet continu.

Grote verschillen

De gemiddelde internetsnelheden in West-Europa (141,12), de Baltische staten (106,45) en Noord-Amerika (104,18) komen als enige boven de 100 Mbps. Binnen deze gebieden zijn er al significante verschillen.

De lijst toont grote verschillen tussen mondiale regio’s. Terwijl Europa en Oost-Azië de lijst grotendeels aanvoeren, loopt Afrika ver achter. Alleen het Franse Réunion, een eiland ten oosten van Madagaskar, weet de top 100 te betreden. Gemiddeld is de internetsnelheid in Sub-Sahara-Afrika 14,99 Mbps en in Noord-Afrika slechts 12,52 Mbps.

De volledige ranglijst is te raadplegen middels een Excel-bestand.

