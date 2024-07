Juniper-cijfers stellen teleur aan de vooravond van HPE-overname

Juniper Networks, nu nog onafhankelijk, presenteerde haar kwartaalcijfers. Ondanks dat het niet de verwachtingen van analisten waarmaakte, is het positief.

In zijn cijfers over het tweede kwartaal van 2024 noteerde Juniper Networks een omzet van 1,189 miljard dollar. Daarmee lag dit getal 17 procent lager dan in dezelfde periode in 2023. Dit tot teleurstelling van analisten die hadden gerekend op 1,25 miljard dollar aan omzet. Wel lag de omzet van Juniper 4 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2024.

Daarnaast nam ook de winst van Juniper Networks toe in het tweede kwartaal van dit jaar. Hiervoor werd 34,1 miljoen dollar in de boeken bijgeschreven, tegenover 24,4 miljoen dollar in het tweede kwartaal van vorig jaar. Uitspraken over de verwachtingen voor het huidige derde kwartaal van dit jaar zijn niet gedaan.

CEO Rahim blijft positief

Ondanks de teleurstelling bij analisten blijft CEO Rami Rahim positief over de ontwikkelingen bij Juniper Networks. Zo ziet hij robuuste bestellingen van de cloudklanten, vooral omdat eerdere aankopen zijn uitgesteld. Nu wil men wel in netwerkoplossingen investeren, voornamelijk voor het ondersteunen van AI-initiatieven.

Verder ziet Rahim dat in het grootzakelijke segment er een groeiende interesse is voor de op Mist-gebaseerde Campus & Branch-activiteiten en voor het grootzakelijke datacenterportfolio.

Overname door HPE

De presentatie van de kwartaalcijfers is één van de laatste voordat Juniper Networks naar verwachting in de herfst van dit jaar definitief onderdeel wordt van HPE. Deze techgigant kocht in januari van dit jaar Juniper voor een bedrag van 14 miljard dollar.

HPE is vooral geïnteresseerd in de Mist-oplossingen van Juniper Networks die een mooie aanvulling vormen op meer het eigen HPE Aruba Networking-portfolio.

De deal tussen beide bedrijven is overigens nog geen gelopen race. In juni kondigde de Britse toezichthouder CMA een mededingingsonderzoek aan. Het resultaat van dit onderzoek is pas op 13 augustus bekend en kan eventueel leiden tot een uitstel, aanpassing of zelfs annulering van deze overname.

Lees ook: HPE en Juniper willen met network fabric de positie van Cisco aanvallen