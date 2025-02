HPE: blokkade van Juniper-deal helpt Cisco en Huawei

Na eerst gedreigd te hebben is Amerikaanse Justitie (DOJ) overgegaan tot een rechtszaak tegen HPE. De beoogde overname van Juniper Networks voor 14 miljard dollar zou slecht zijn voor concurrentie. HPE verweert zich fel tegen deze suggestie. Terecht, menen experts.

HPE zelf heeft in een verweer tegen de DOJ uitgelegd waarom de Juniper-overname juist positief uit zou pakken. Allereerst is de WLAN-markt, waar Justitie zich op richtte, uiterst divers en niet op een betekenisvolle manier bezet door HPE. Cisco daarentegen domineert en heeft het grote voordeel dat de concurrentie verdeeld is. Ten tweede ziet HPE een buitenkans voor Amerika om met HPE-Juniper en Cisco twee tegenwichten voor het Chinese Huawei te hebben, een bedrijf dat door de administraties van Trump en Biden als een gevaar voor de nationale veiligheid wordt aangestipt.

Vreemde logica

SDxCentral citeert Dell’Oro Group-onderzoeksdirecteur Siân Morgan, die de vreemde logica van de DOJ benadrukt. Zo zou de combinatie van HPE-Juniper samen met Cisco 70 procent van de gehele WLAN-markt bezitten. Maar de Amerikaanse overheid geeft hierbij niet aan dat Cisco alleen al 50 procent bezit, aldus Morgan. Dit punt wordt ook door HPE gemaakt in het juridische verweer. Die focus op WLAN leidt ook bij andere analisten tot verwarring. Futurum Group-onderzoeksdirecteur Ron Westfall ziet deze nadruk dan ook als een zwakke plek in de DOJ-aanval op de beoogde overname, waardoor HPE en Juniper naar verwachting ondanks deze hobbel op de weg zullen samenkomen.

Als we verder kijken dan WLAN, dan is de combinatie van HPE en Juniper een sterke eenheid tegen Cisco op andere onderdelen van networking. Het Chinese Huawei is net zozeer een geduchte concurrent voor networking-oplossingen, maar wordt volgens HPE niet meegenomen in de overweging van de DOJ. Als de overname niet doorgaat, dan wordt de Amerikaanse afhankelijkheid van Chinese technologie alleen maar reëler, aldus HPE.

Voordelen

Het feit dat veertien andere jurisdicties de overname al hebben goedgekeurd, spreekt boekdelen. Normaliter zijn de Amerikaanse antitrust-eenheden niet eens het grootste struikelblok. Regelmatig zijn het Britse CMA en de Europese Commissie een stuk sneller geneigd roet in het eten te gooien. De Chinese antitrust heeft ook niet opgetreden, terwijl Juniper het eigen Huawei en andere Chinese partijen beconcurreert binnen networking.

Kortom, de DOJ-aanval op de HPE-Juniper deal lijkt gedoemd te mislukken. Wel zal het mogelijk voor (aanzienlijke) vertraging zorgen. In een volwassen networking-markt waarin de enige groei veelal te realiseren is door marktaandeel te kapen, houdt dit de dominantie van Cisco alleen maar in stand. Dat is het laatste wat een antitrust-eenheid zou moeten willen.

