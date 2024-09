CEO Gelsinger staat op punt reddingsplan Intel te presenteren

Het in zwaar weer verkerende chipbedrijf is van plan om bedrijfsactiviteiten af te stoten en de uitgaven terug te schroeven.

Dat meldt Reuters. CEO Pat Gelsinger werkt samen met topbestuurders aan een plan dat medio september zal worden gepresenteerd tijdens een vergadering met de raad van commissarissen.

Volgens Reuters zal Altera, de dochteronderneming die gespecialiseerd is in FPGA’s, een belangrijk onderdeel vormen van het reddingsplan. Door de huidige situatie van Intel is het mogelijk niet langer haalbaar om te blijven investeren in deze maker van programmeerbare chips.

Altera werd in 2015 gekocht voor 16,7 miljard dollar (15,1 miljard euro). Intel is nog steeds eigenaar van Altera, maar heeft al stappen ondernomen om het bedrijf zelfstandig te maken. Er zijn plannen om op een later moment aandelen te verkopen, hoewel een datum daarvoor nog niet is vastgesteld.

De bron van Reuters suggereert nu dat deze plannen mogelijk veranderen. Het is goed mogelijk dat Intel overweegt om Altera volledig te verkopen. Intel onderzoekt al de mogelijkheden voor een verkoop, en chipmaker Marvell wordt genoemd als een mogelijke koper.

Intel heeft nog geen verkoopvoorstellen gevraagd voor product-afdelingen. Dit zou echter veranderen als de raad van medio september instemt met het plan.

Minder uitgaven

Het is waarschijnlijk dat Gelsinger in het plan ook stappen zal opnemen om de kosten te verlagen. Daarbij wordt verwacht dat Intel minder zal investeren in de uitbreiding van fabrieken. De toekomst van de geplande locatie in het Duitse Magdeburg hangt aan een zijden draadje. De bouw van deze fabriek zou naar schatting 32 miljard dollar kosten. Reuters noemt twee mogelijke opties voor deze locatie: het pauzeren of volledig stopzetten van het project.

In augustus kondigde Intel al aan dat het van plan is om de totale uitgaven in een periode van twaalf maanden met 21,5 miljard dollar terug te brengen.

Reuters benadrukt dat de te presenteren plannen geen voorstellen zullen bevatten voor de opsplitsing of verkoop van contractproductieactiviteiten aan bijvoorbeeld TSMC.

