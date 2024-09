Webhoster Zonnet verhoogt tarieven hele portfolio

Webhoster Zonnet gaat vanwege de toegenomen kosten per 2 oktober de prijzen van het hele productportfolio verhogen. Daarnaast gaat het geld vragen voor domeinnamen, terwijl deze tot nu toe altijd gratis waren.

Zonnet verhoogt de prijzen van zijn gehele productportfolio. Als reden voor deze prijsverhoging geeft de webhoster aan dat het zijn toegenomen kosten moet compenseren.

Het gaat hierbij om de toegenomen uitgaven aan onder meer huur, energie, de inkoop van de benodigde hardware en licenties en de gestegen personeelskosten. Ook de hoge inflatie speelt volgens Zonnet een rol.

Betalen voor domeinnamen

Opvallend is verder dat klanten vanaf oktober ook moeten gaan betalen voor de domeinnamen. Deze worden binnenkort apart in rekening gebracht. Eerder waren deze gratis inbegrepen bij de verschillende hosting- en e-mailpakketten van de webhoster.

Ingang per 2 oktober 2024

Concreet gaan de nieuwe prijzen per 2 oktober in. De nieuwe tarieven gelden bij contractverlenging of de aanschaf van nieuwe producten. Klanten die prepaiddiensten afnemen krijgen uitstel van de nieuwe tarieven tot 1 november dit jaar.

Resellers van de diensten van Zonnet worden op een later moment op de hoogte gebracht over de voor hen geldende prijswijzigingen. De nieuwe prijslijst is inmiddels online beschikbaar.

