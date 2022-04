De Belgische provider Orange gaat de prijzen van zijn mobiele en vaste abonnementen verhogen. Reden voor de prijsverhoging zijn de economische omstandigheden.

Volgens Orange zorgen de economische omstandigheden ervoor dat de prijzen van de mobiele en vaste abonnementen omhoog moeten. Waarschijnlijk doelt de operator op de algemene prijsstijgingen en inflatie.

De prijzen van de verschillende mobiele en vaste abonnementen stijgen vanaf 1 juni met maximaal drie euro per maand. Alle mobiele abonnementen gaan vanaf genoemde datum omhoog. Het goedkoopste Go Light-abonnement kost dan 11 euro per maand en het duurste Go Extreme-abonnement 43 euro per maand.

Compensatie door hogere datalimiet

Mobiele klanten van Orange krijgen wel een soort compensatie in de vorm van hogere mobiele datalimieten. Het goedkoopste mobiele abonnement krijgt hierdoor een limiet van 2 GB in plaats van 1,5 GB. Voor het duurste mobiele abonnement stijgt de datalimiet van 60 GB naar 70 GB.

Ook de buitenbundeltarieven en internationale gesprekskosten gaan omhoog. Verder wordt het aanvullen van te goed ook duurder, 20 euro in plaats van de huidige 6 euro. Wel krijgen gebruikers weer meer data; 15 GB in plaats van 1 GB.

Vaste diensten ook in prijs omhoog

Klanten van de vaste diensten van Orange zullen vanaf 1 juni ook meer moeten betalen voor hun abonnementen. Televisie kost straks 17 euro per maand en een daarvoor benodigde settopbox Home Flybox gaat ook 17 euro per maand kosten. Dit is wel inclusief een 4G-modem en 15 GB aan datategoed per maand. Voor 5 euro extra gaat deze limiet naar 150 GB. Vaste telefonie via Orange Belgium kost straks 12 euro per maand, tegen 10 euro op dit moment.

De operator maakt het ondanks de prijsverhogingen het afnemen van gecombineerde diensten en bundels wel licht aantrekkelijker. Klanten die meerdere mobiele abonnementen hebben krijgen één euro korting, waardoor zij met twee Go Intense- of -Extreme-abonnementen 10 euro per maand korting krijgen op deze abonnementen. Klanten die mobiele en vaste abonnementen combineren, krijgen een korting van 10 op deze bundels.