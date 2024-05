De grote Amerikaanse beursgenoteerde webhoster Squarespace wordt voor een megabedrag van 6,9 miljard dollar (6,4 miljard euro) overgenomen door de private investeerder Permia. Met deze overname verdwijnt Squarespace van de beurs.

Voor de overname van de webhoster betaalt de investeringsmaatschappij aandeelhouders in cash. Die krijgen 44 dollar per aandeel Squarespace. Dat is 15 procent boven de meest recente genoteerde waarde van het aandeel.

De overname krijgt de goedkeuring van oprichter en CEO Anthony Casalena, maar ook die van grote beleggers als General Atlantic en Acell. Casalena is ook één van de grootaandeelhouders in het bedrijf. Hij ziet de overname als een mooie stap om de twintig jaar lange ervaring als één van de voorlopers in de webhostingbranche verder te gaan uitbouwen, meldt hij.

Na de overname en het verdwijnen van de beurs zal Casalena de meerderheid van zijn aandelen aan het bedrijf overdragen. Hij blijft leiding geven aan de webhoster.

Activiteiten Squarespace

Squarespace biedt zakelijke klanten en consumenten abonnementen voor het hosten van websites. Onder meer speciaal voor e-commercedoeleinden. Naast toegang tot de benodigde cloudinfrastructuur, krijgen gebruikers ook de tools om snel websites en eventueel e-commerceprocessen op te zetten. Duurdere abonnementen bieden ook diensten voor kortingen en gratis verzendingen.

Volgende stap voor Permira

Voor de private investeringsmaatschappij Permira is Squarespace niet het enige IT-bedrijf dat het de afgelopen jaren heeft overgenomen. Eerder nam de investeerder klantenservicespecialist Zendesk over als onderdeel van een consortium en verwierf het e-mailsecuritybedrijf Mimecast. De overname van Squarespace moet in het vierde kwartaal van dit jaar zijn afgerond.

