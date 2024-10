Cegeka gaat farmacie op Microsoft Dynamics 365 extra ondersteunen

Cegeka Pharma & Life Sciences komt naar de Microsoft AppSource-marktplaats, waar bedrijven op maat gemaakte oplossingen voor Dynamics 365-ERP kunnen aanschaffen.

Door de oplossing voor de farmaceutische en life sciences-industrie beschikbaar te maken, wil Cegeka bedrijven uit deze sector ondersteunen bij hun unieke behoeften. Zij staan voor uitdagingen zoals strenge regelgeving voor naleving en verbeterde efficiëntie. “Ons doel is om farmaceutische en life sciences-bedrijven in staat te stellen te slagen in een zeer competitieve en gereguleerde omgeving”, legt Global Director Business Solutions Stijn Geeroms uit.

In Cegeka Pharma & Life Sciences zijn opties opgenomen om bedrijfsprocessen te verbeteren met het oog op het voldoen aan industrienormen, overheidsvoorschriften en wereldwijde regelgeving. Nederlandse organisaties krijgen bijvoorbeeld te maken met regels van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA). Bedrijven die internationaal actief zijn, kunnen ook te maken krijgen met voorschriften van de Amerikaanse FDA.

De Cegeka-oplossing helpt bovendien bij het stroomlijnen van Computer System Validation (CSV)-activiteiten, in overeenstemming met de GAMP5-risicogebaseerde benadering voor GxP-geautomatiseerde systemen, 21 CFR Part 11, 21 CFR Part 820 en EudraLex Volume 4 Annex 11 en Annex 15.

Beheer en traceer

Met de oplossing kunnen farmaceutische bedrijven materiaalverspilling verminderen, het voorraadbeheerproces monitoren en de voorraadniveaus observeren. De organisatie kan materiaalvereisten voor productie vaststellen, materiaalgebruik controleren en doelen stellen voor inkoop en aanvulling.

Daarnaast biedt het ERP-systeem volledige traceerbaarheid, waarmee de levenscyclus van elke partij, batch, container, vat, pakket of doos kan worden gevolgd. Dit geldt vanaf de ontvangst van grondstoffen door de leverancier tot de levering van vervaardigde producten aan de klant. Op deze manier wordt het eenvoudiger om defecte of onveilige producten terug te roepen en te bepalen waar problemen zich voordoen in het productie- of inkoopproces.

Tot slot helpt de oplossing fabrikanten bij het automatiseren van productieformulering en pre-formuleringsbeheer, het uitvoeren van productiegerelateerde activiteiten via mobiele apparaten en het voldoen aan cGMP (current Good Manufacturing Practices)-normen.

Tip: Cegeka gooit structuur op de schop om internationaal te groeien