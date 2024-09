HPE zoekt miljarden bij investeerders voor doorgang megaovername Juniper

Het techbedrijf peilt de interesse van investeerders voor een mogelijk schuldenpakket van 9,5 miljard dollar (8,6 miljard euro), om de voorgenomen overname van Juniper Networks te financiëren.

HPE bereikte begin dit jaar een akkoord voor de overname ter waarde van 14 miljard dollar. Door Juniper te kopen, kan het bedrijf zijn aanwezigheid op de netwerkmarkt in één klap verdubbelen. HPE is met Aruba al actief in deze markt, maar met de toekomstige overname van Juniper krijgt het een completer portfolio om de netwerkarchitectuur van bedrijven in te richten. Juniper biedt bijvoorbeeld met Mist AI een sterk aanbod op het gebied van artificial intelligence.

Bloomberg meldt nu dat HPE financiële regelingen probeert te treffen om de overname daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Het overnamebedrag, waarover in januari overeenstemming werd bereikt, ligt op 14 miljard dollar. Destijds ging men uit van financiering via leningen, die op termijn zouden worden afgelost met een combinatie van nieuwe schulden, verplicht converteerbare preferente effecten en contanten.

Schulden en aandelen

Er is nu wat meer bekend over de daadwerkelijke invulling. Ten eerste zouden er vandaag calls plaatsvinden met investeerders die mogelijk geïnteresseerd zijn in leningen via obligaties. In totaal gaat het om een pakket van 9,5 miljard dollar. Hiervan is 3 miljard dollar een zogeheten termijnlening, terwijl 6,5 miljard dollar bestaat uit ongedekte obligaties met een looptijd van vijf tot dertig jaar.

Naast het bedrag dat HPE via obligaties wil ophalen, werd eerder deze week duidelijk dat het bedrijf ook via preferente aandelen 1,35 miljard dollar wil aantrekken. Dit type aandeel wordt verkocht aan investeerders die voorrang krijgen bij dividenduitkeringen.

