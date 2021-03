‘Claims over watergebruik datacenters zijn overtrokken’

De datacenters in Noord-Holland zorgen helemaal niet voor drinkwatertekorten. Tenminste, dat zegt de Dutch Data Center Association in een reactie op de ophef die ontstond na een bericht van De Telegraaf.

Vorige week publiceerde De Telegraaf een bericht dat suggereerde dat datacenters in Noord-Holland zoveel water verbruiken, dat dit bij extreme weersomstandigheden kan leiden tot watertekorten voor omwonenden. Ook zouden de datacenters met chemicaliën vervuild afvalwater terug in de omgeving dumpen.

Waterverbruik ligt veel lager

De Dutch Data Center Association gaat echter tegen de claims in. De organisatie wijst er in een persbericht op dat volgens recente cijfers van het CBS alle datacenters in Nederland samen 1 miljoen kubieke meter per jaar is. Dit is slechts 0,088 procent van al het drinkwater in Nederland en veel minder dan de 4,6 miljoen kuub waar De Telegraaf het over heeft.

Het artikel van De Telegraaf richt zich bovendien specifiek op de datacenters in Noord-Holland. Daar staat een groot deel van de Nederlandse datacenters, maar lang niet allemaal. PWN, het waterleidingbedrijf van Noord-Holland, vertelt dat 0,6 procent van al zijn water wordt gebruikt als koelwater voor onder andere datacenters. De Dutch Data Center Association berekent dat op basis van de 112 miljoen kuub water die PWN jaarlijks levert, dan 672 duizend kuub water wordt gebruikt voor koelwater in Noord-Holland.

Drinkwater heeft voorrang

Zelfs al zou er in een periode van extreem weer een tekort aan water ontstaan, dan heeft drinkwatervoorziening altijd voorrang op de industrie. Hiermee zou drinkwatertekort door overmatig gebruik door datacenters theoretisch onmogelijk moeten zijn. Overigens zouden de datacenters zeer bereid zijn hun restwarmte in te zetten voor aansluiting op warmtenetten.

Chemicaliën

De claims over het gebruik van chemicaliën gaat de organisatie niet op in. In een reactie in het artikel van De Telegraaf vertelt Microsoft dat er inderdaad chemicaliën worden gebruikt om de waterkwaliteit in stand te houden. Deze chemicaliën voorkomen bijvoorbeeld legionella en kalkafzetting. Volgens Microsoft voldoet dit gebruik aan de lokale wet- en regelgeving.

Tip: Helft opbrengst van nieuw windpark in Noordzee gaat naar Amazon