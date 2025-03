Rotterdamse Chunk Works realiseert soevereine data-infrastructuur voor Blue NAP Americas

Het Tier-IV datacenter op Curaçao van Blue NAP Americas wordt opgewaardeerd met hulp van Chunk Works uit Rotterdam. Beide partijen stellen dat de partnership ‘de security, veerkracht en bedrijfscontinuïteit’ van klanten bevordert.

Het doel van Chunk Works is om dataopslag ‘slim’ te maken. Dit zorgt ervoor dat de systemen van klanten schaalbaar, efficiënt en veilig zijn, elk kerncomponenten voor een geslaagde datasoevereiniteit.

De samenwerking is deze week ingegaan. Het datacenter van Blue NAP Americas zelf staat al sinds de introductie ervan eind 2016 bekend als de meest geavanceerde in zijn soort. Tier-IV haalt dan ook niet elke concurrent: de eisen zijn stringent, zoals minimaal 99,995 procent uptime en een grote mate van fouttolerantie en redundantie.

Blue NAP Americas-samenwerking

De Caribische en Latijns-Amerikaanse eindgebruikers van Blue NAP Americas moeten voortaan ‘absolute controle’ over de eigen data houden, zodat er zelfs aan de strengste compliance-eisen kan worden voldaan. Omdat de opslag daarnaast gedecentraliseerd is, zijn ze vanaf nu eveneens minder vatbaar voor cyberaanvallen of downtime door andere doorzaken.

“Door de technologie van Chunk Works te integreren in het ecosysteem van Blue NAP Americas krijgen overheden en organisaties toegang tot een schaalbare, hoogwaardige infrastructuur”, aldus Blue NAP Americas-CEO Giovanni King. “Dit initiatief sluit naadloos aan op regionale strategieën om de digitale soevereiniteit te vergroten en een veilige, onafhankelijke en beschikbare cloud-infrastructuur voor overheden op te bouwen – ter ondersteuning van e-overheidsdiensten, nationale veiligheidsprioriteiten, digitale transformatie en economische groei op de lange termijn – zonder onnodige complexiteit of afhankelijkheid van externe jurisdicties.”

Chunk Works

Dennis Schouten, CEO bij Chunk Works, benadrukt het belang van oplossingen die datasoevereiniteit bevorderen. “Bij Chunk Works vinden we dat organisaties volledige controle moeten hebben over hun data, zonder onnodige complexiteit. Onze samenwerking met Blue NAP Americas introduceert een revolutionaire benadering van data-infrastructuur – het naadloos integreren van decentralisatie met Enterprise Grade Security. Door integratie van onze technologie in het ecosysteem van Blue NAP Americas zorgen we ervoor dat bedrijven klaar zijn voor de toekomst, met een oplossing die niet alleen veilig is, maar ook schaalbaar en eenvoudig te beheren”.

Lees ook: Blue NAP Americas zet Caribisch gebied op de kaart met Tier-IV datacenter