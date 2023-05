Ampere heeft onlangs de 192-core Ampere One-processor gepresenteerd. Deze processor is de eerste hoogwaardige op cloudtoepassingen gerichte datacenterprocessor die de chipfabrikant zelf heeft ontworpen.

Waar Ampere vroeger zijn processors baseerde op ontwerpen van Arm, denk aan de Altra-processors, is de Ampere One de eerste processor volgens eigen ontwerp. Volgens de chipfabrikant werd het tijd zelf een processor te ontwerpen die speciaal geschikt was voor betere (cloud) prestaties, schaalbaarheid en efficiency. Kortom, een datacenterprocessor speciaal voor cloudtoepassingen.

Eigenschappen

De nu ontwikkelde reeks van Ampere One-processors beschikt daarbij over maar liefst 192 cores, waarbij iedere core 2Mb aan L2 private cache krijgt. Daarnaast beschikt de processor over eigenschappen als dezelfde toegang tot geheugenbandbreedte, gedetailleerder energiebeheer, process aging monitoring en diverse security-eigenschappen.

Wat betreft I/O is de nu uitgebrachte processor de eerste van Ampere die DDR5 en PCIe 5.0 ondersteunt. Hierbij loopt de achter bij de processors van de concurrenten die al langer deze standaarden ondersteunen.

Concurrentie volgt

Wanneer de Ampere One leverbaar wordt is niet bekend. Ook de andere grote chipproducenten zouden nu aan processors werken met meer cores, schrijft The Register.

Komende maand wordt naar verwachting de AMD Bergamo-processor met 128 cores geïntroduceerd. Een maand later zou wellicht de Intel Sierra Forest Xeon-processor volgen. Ook deze leveranciers willen de opkomst va op Arm gebaseerde processors verder willen beteugelen.

Lees ook: Microsoft lanceert Azure vm’s met Ampere Altra ARM-chips