Gerard Sanderink is per direct door de Ondernemingskamer geschorst als bestuursvoorzitter van Centric. Ook is zijn aandelenbelang in de IT-dienstverlener ondergebracht bij een derde partij. De maatregel moet volgens de rechter meer rust en orde opleveren voor het bedrijf.

Gerard Sanderink is per direct ontheven van zijn taak als bestuursvoorzitter van Centric, zo besluit de rechter. Daarnaast zijn bijna al zijn aandelen in de organisatie ondergebracht bij een derde partij. Dit betekent dat de ondernemer en multimiljonair vanaf nu geen wettelijke invloed meer heeft over en binnen het IT-bedrijf.

Verder heeft de rechter twee nieuwe tijdelijke bestuursleden aangesteld. Hierbij gaat het om een uitvoerende bestuurder met volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid en een niet-uitvoerend bestuurder met doorslaggevende stem.

Bestuurder Peter Mous werd eerder door Gerard Sanderink geschorst, maar die schorsing is dor de rechter ongedaan gemaakt. Mous blijft voorlopig aan om de nieuwe bestuursleden in te werken. Wie de nieuwe bestuursleden worden wordt binnenkort duidelijk.

Overwegingen Ondernemingskamer

Met de uitspraak komt de rechter tegemoet aan het verzoek tot schorsing dat het Openbaar Ministerie onlangs heeft ingediend. De aanklager deed dit verzoek nadat Gerard Sanderink zich vorige maand tegen alle regels in opnieuw als bestuursvoorzitter had benoemd, ondanks beloftes dat hij afstand van Centric zou nemen.

In het vonnis geeft de Ondernemingskamer aan dat de ondernemer en multimiljonair niet in staat is privébelangen en de belangen van de organisatie te scheiden. Sanderink heeft meerdere malen zijn IT-bedrijf betrokken in een conflict met zijn ex-echtgenote. Doordat hij deze twee zaken niet kan scheiden komt de continuïteit van het IT-bedrijf in gevaar, zo oordeelt de rechter.

Daarnaast is het handelen van Sanderink een risico voor het openbare belang. Met zijn gedrag zet hij de banen van 2.500 medewerkers op het spel en veroorzaakt hij zorgen over het beheer van vitale IT-systemen van publieke en semipublieke instellingen. Centric is betrokken bij ongeveer 75 procent van alle Nederlandse gemeenten, evenals De Nederlandse Bank.

Verder willen veel banken geen zaken meer doen met Centric, dreigt een cyberverzekeraar zijn dekking in te trekken en weigert accountant RSM de boeken te controleren zolang Gerard Sanderink bij het bedrijf aan de touwtjes trekt.

Reactie Centric

In een reactie geeft het management van Centric aan dat het hoopt dat het vonnis na een aanhoudende periode van onrust meer duidelijkheid brengt. Het bedrijf benadrukt dat de dienstverlening aan klanten op geen enkel moment door de onrust gevaar heeft gelopen.

