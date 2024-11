Antitrust blijft vasthouden aan opsplitsing tussen Google en Chrome

Amerikaanse antitrust-functionarissen gaan druk uitoefenen om een scheiding tussen Google en browser Chrome te verplichten. De opsplitsing proberen zij af te dwingen via rechter, Amit Mehta, die eerder oordeelde dat Google een illegaal monopolie vasthoudt met zijn zoekmachine.

De voorstellen van het Department of Justice (DOJ) zullen woensdag officieel worden gemaakt. Dit maakt het mogelijk dat de uiteindelijke voorstellen nog van inhoud zullen wijzigen omdat er hier wordt uitgegaan van de voorlopige voorstellen. Die voorstellen zijn via personen die betrokken zijn bij het handelen van de DOJ gelekt aan Bloomberg.

Maatregelen op meerdere gebieden

Naast een opsplitsing wil de DOJ zien dat er maatregelen genomen worden tegen verschillende onderdelen en praktijken van Google. Het besturingssysteem Android, de AI-ontwikkelingen en de dataverzameling moeten volgens de functionarissen strengere voorwaarden krijgen opgelegd.

De verschillende onderdelen die door de DOJ worden genoemd, zijn op een manier verbonden met Chrome. Zo genereert de zoekmachine Google bijvoorbeeld inkomsten doordat Google via deze weg data verzamelt over zijn gebruikers. De data verkoopt het bedrijf vervolgens aan partijen die geïnteresseerd zijn in gerichte advertentiepraktijken.

‘Voorbij de juridische kwesties’

Lee-Anne Mulholland, VP van regelgevende zaken bij Google, reageerde op de geruchten via Bloomberg. De DOJ zou maatregelen opleggen die ‘ver voorbij de juridische kwesties gaan’. Daarnaast waarschuwt ze voor de negatieve gevolgen van de opsplitsing voor gebruikers “Als de overheid op deze manier haar duim op de weegschaal legt, zou dat schadelijk zijn voor consumenten, ontwikkelaars en het Amerikaanse technologische leiderschap, juist op het moment dat het het hardst nodig is.”

Wie koopt een onderdeel?

Het is zeer moeilijk in te schatten wat het uiteindelijke resultaat zal zijn van deze antitrustzaak. Om daar een eerste indruk van te krijgen, is het al belangrijk te bekijken welke partij nu precies wat zal vragen van de rechter. Zowel de DOJ als de staten maken namelijk voorstellen en die zijn inhoudelijk niet altijd hetzelfde. Zo zou de DOJ bijvoorbeeld pleiten voor een afsplitsing van Android met andere Google-producten, terwijl andere partijen daar een gematigdere mening over uiten.

Bovendien zou de opsplitsing een nieuwe, ingewikkelde kwestie opwerpen. Welke partij zou namelijk producten of diensten van Google overkopen en dat ook wettelijk gezien kunnen? De verkoop zou in veel gevallen opnieuw een antitrust-onderzoek inhouden. De Amerikaanse antitrust-functionarissen lijken zichzelf in ieder geval al voldoende werk te geven met deze Google-zaak.

