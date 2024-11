Google: Radicaal voorstel overheid schaadt techleiderschap

Update 22/11/2024 – Het voorstel van de Amerikaanse overheid om Google en Chrome op te splitsen zou schadelijk zijn voor het mondiale technologische leiderschap van de VS.

Dat stelt Google in de nieuwste update over de zaak. “Het enorm overbrede voorstel van het Ministerie van Justitie gaat mijlenver verder dan de beslissing van het Hof. Het zou een reeks Google-producten breken — zelfs buiten Search — waar mensen van houden en die ze nuttig vinden in hun dagelijkse leven”, stelt President of Global Affairs, Google & Alphabet Kent Walker.

Walker spreekt over ongekende overheidsbemoeienis die consumenten, ontwikkelaars en kleine bedrijven zou benadelen. Bovendien, zo waarschuwt hij, brengt een dergelijke stap het mondiale economische en technologische leiderschap van Amerika in gevaar, juist op een moment dat dit volgens hem harder nodig is dan ooit.

Daarnaast waarschuwt Google dat het voorstel kan leiden tot twee keuzeschermen voordat gebruikers toegang krijgen tot Search op een Pixel-telefoon. Deze keuzeschermen zouden bovendien goedkeuring moeten krijgen van een technische commissie.

Update 20/11/2024 door Martijn van Best – Google bijt van zich in via een reactie door Lee-Anne Mulholland, de VP die zich bezighoudt met regelgeving. Zij noemt het voorstel van het Amerikaanse Ministerie van Justitie om Google en de Chrome gedwongen te scheiden ‘radicaal’ en stelt dat het de Amerikaanse voorsprong op het gebied van technologie kan schaden.

Bovendien zou een gedwongen splitsing ook wel eens kunnen leiden tot prijsstijgingen van devices die nu standaard met Chrome komen, zo stelt Mulholland fijntjes. In een verklaring zegt ze verder: “Als de overheid haar duim op de weegschaal legt van deze vitale industrie, heeft dat enorme risico’s.” Volgens haar werkt dergelijke overheidsbemoeienis namelijk verstorend voor investeringen en haalt het de wind uit de zeilen van nieuwe businessmodellen.

Ook zitten er privacyrisico’s aan het moeten delen van data over zoekopdrachten, kliks en zoekresultaten met concurrentie die Chrome zou overnemen (deze data behoort bij een verkoop blijkbaar tot de inboedel van Chrome). Dit is iets waar Justitie zich terdege al van bewust is, meent Mulholland. Verder stelt ze dat niemand Chrome zo goed kan bijhouden als Google zelf. De kwaliteit van het product zou achteruit gaan zonder de leidende hand van het bedrijf.

Origineel bericht 19/11/2024 – Amerikaanse antitrust-functionarissen gaan druk uitoefenen om een scheiding tussen Google en browser Chrome te verplichten. De opsplitsing proberen zij af te dwingen via rechter, Amit Mehta, die eerder oordeelde dat Google een illegaal monopolie vasthoudt met zijn zoekmachine.

De voorstellen van het Department of Justice (DOJ) zullen woensdag officieel worden gemaakt. Dit maakt het mogelijk dat de uiteindelijke voorstellen nog van inhoud zullen wijzigen omdat er hier wordt uitgegaan van de voorlopige voorstellen. Die voorstellen zijn via personen die betrokken zijn bij het handelen van de DOJ gelekt aan Bloomberg.

Maatregelen op meerdere gebieden

Naast een opsplitsing wil de DOJ zien dat er maatregelen genomen worden tegen verschillende onderdelen en praktijken van Google. Het besturingssysteem Android, de AI-ontwikkelingen en de dataverzameling moeten volgens de functionarissen strengere voorwaarden krijgen opgelegd.

De verschillende onderdelen die door de DOJ worden genoemd, zijn op een manier verbonden met Chrome. Zo genereert de zoekmachine Google bijvoorbeeld inkomsten doordat Google via deze weg data verzamelt over zijn gebruikers. De data verkoopt het bedrijf vervolgens aan partijen die geïnteresseerd zijn in gerichte advertentiepraktijken.

‘Voorbij de juridische kwesties’

Lee-Anne Mulholland, VP van regelgevende zaken bij Google, reageerde met een blog op de rechtszaken die boven het hoofd van Google hangen. De DOJ zou maatregelen opleggen die ‘ver voorbij de juridische kwesties gaan’. Daarnaast waarschuwt ze voor de negatieve gevolgen van de opsplitsing voor gebruikers “Als de overheid op deze manier haar duim op de weegschaal legt, zou dat schadelijk zijn voor consumenten, ontwikkelaars en het Amerikaanse technologische leiderschap, juist op het moment dat het het hardst nodig is.”

Wie koopt een onderdeel?

Het is zeer moeilijk in te schatten wat het uiteindelijke resultaat zal zijn van deze antitrustzaak. Om daar een eerste indruk van te krijgen, is het al belangrijk te bekijken welke partij nu precies wat zal vragen van de rechter. Zowel de DOJ als de staten maken namelijk voorstellen en die zijn inhoudelijk niet altijd hetzelfde. Zo zou de DOJ bijvoorbeeld pleiten voor een afsplitsing van Android met andere Google-producten, terwijl andere partijen daar een gematigdere mening over uiten.

Bovendien zou de opsplitsing een nieuwe, ingewikkelde kwestie opwerpen. Welke partij zou namelijk producten of diensten van Google overkopen en dat ook wettelijk gezien kunnen? De verkoop zou in veel gevallen opnieuw een antitrust-onderzoek inhouden. De Amerikaanse antitrust-functionarissen lijken zichzelf in ieder geval al voldoende werk te geven met deze Google-zaak.

Lees meer: Amerika jaagt op Google: wat zou een opsplitsing betekenen?