HPE biedt VMware-alternatief met enterprise-grade KVM in HPE Private Cloud

Virtualisatie speelt een grote rol in hybrid cloud-strategieën. Jarenlang koos iedereen min of meer blind voor VMware. Zowel de klant wilde VMware, maar ook de HPE’s en Dell’s van deze wereld gingen blind voor VMware. Het was de meest aantrekkelijke optie. Met de overname van VMware door Broadcom is dat veranderd, daarom kiest HPE ervoor om virtualisatie als feature toe te voegen aan zijn private cloud aanbod.

70% van de enterprise organisaties heeft een hybrid cloud-strategie. Bij veel organisaties speelt VMware daarin een cruciale rol. Nadat Broadcom de overname van VMware had afgerond is het in een sneltreinvaart veranderingen gaan doorvoeren. Daarbij is het erg rigoureus te werk gegaan en heeft het zowel klanten als partners tegen zich in het harnas gejaagd. Nieuwe voorwaarden, hogere prijzen, ander afrekenmodel en minder marge voor partners. Het gevolg is dat veel klanten op zoek zijn naar een alternatief voor VMware. Nutanix was eerder al heel duidelijk, het gaat actief achter VMware-klanten aan. VMware-klanten zijn ook van harte welkom bij Red Hat. HPE wil ook graag een punt van de VMware-taart, maar durft er niet voor uit te komen.

VMware blijft bestaan in HPE’s aanbod

Als we kijken naar het HPE GreenLake Private Cloud aanbod dan zien we dat HPE dit in het verleden volledig om VMware vSphere heeft heen gebouwd. De relatie tussen HPE en Broadcom is echter flink bekoeld. Eerst werd hun partnership door Broadcom beëindigd, het bedrijf ging alle klanten zelf bedienen. Daar is Broadcom maanden later toch op teruggekomen. Nu zijn partijen als HPE en Dell wel weer partner, maar het is duidelijk dat Broadcom schade heeft aangericht in de relatie. Hoewel men het bij HPE niet wil benoemen, is het duidelijk dat dit virtualisatie alternatief voorkomt uit acties van Broadcom. Volgens HPE zijn er enorm veel klanten die HPE benaderen met de vraag voor een virtualisatie alternatief. Wederom zonder VMware bij naam te noemen.

HPE zal ook partner blijven van VMware om alle bestaande klanten goed te blijven bedienen, maar ook om klanten keuze te blijven bieden. Tegelijk gaat HPE wel proberen om een zo competitief mogelijke virtualisatie oplossing neer te zetten. Daarmee willen ze klanten overtuigen om VMware in te ruilen voor HPE virtualisatie.

Volwaardig VMware-alternatief duurt nog een jaar

De beslissing om virtualisatie toe te voegen aan de HPE Private Cloud is pas zes maanden geleden genomen. Rond de periode dat het partnership door Broadcom werd beëindigd. HPE gebruikt de enterprise open-KVM oplossing in Ubuntu om virtualisatie aan te bieden binnen het Private Cloud aanbod. HPE heeft vanuit het GreenLake portfolio allerlei enterprise-oplossingen geïntegreerd met de KVM-oplossing. Hierdoor kan HPE al een meer enterprise ready aanbod leveren. HPE focust vooral op het toevoegen van tooling rondom die Ubuntu package, het maakt op dit moment geen wijzigingen in die package. HPE gebruikt dus de originele Ubuntu KVM package en geen fork.

Roadmap

De HPE roadmap ziet er op dit moment zo uit dat er na de zomer een beta komt voor klanten die HPE virtualisatie willen gebruiken. Aan het einde van het jaar moet de feature volledig beschikbaar zijn. Het gaat echter nog wel om min of meer een standaard virtualisatie oplossing. We hebben verschillende gesprekken gevoerd met mensen van HPE op Discover in Las Vegas, daaruit komt naar voren dat HPE achter de schermen druk bezig is om de virtualisatie oplossing verder uit te bouwen. Het doel is om medio 2025 een virtualisatie oplossing te hebben met voldoende tooling die competitief is aan de meest gebruikte features binnen VMware vSphere.

VMware biedt al 20 jaar virtualisatie, HPE werkt er pas zes maanden aan, dat gat kan je nu eenmaal niet zo snel dichten. Volgend jaar hoopt HPE met een sterkere propositie voor de dag te komen. Veel klanten hebben vlak voor de overname hun VMware-licenties verlengt met 3 tot 5 jaar. Iets waar men bij HPE zich ook van bewust is, want zij stellen volgend jaar precies op tijd klaar te zijn, zodat klanten nog een jaar de tijd hebben om migratiestappen te zetten.

HPE heeft full-stack oplossing met lifecycle management in eigen beheer

Met een eigen virtualisatie-oplossing binnen de HPE private cloud stack heeft HPE straks alles in eigen beheer. Het blijft mogelijk om VMware te gebruiken via HPE Greenlake for Private Cloud, maar het hoeft niet.

De HPE Runtime Software zorgt voor deze grote flexibiliteit aan workloads. Het is straks mogelijk om VM’s, containers en bare metal naast elkaar te draaien, maar ook om VM’s op HPE virtualisatie en VM’s op vSphere naast elkaar te draaien binnen dezelfde infrastructuur. Volgens HPE is alles enterprise grade en ready en kan je straks eenvoudig met 2 muisklikken volledige clusters opspinnen en offline halen. Ook het updaten van firmware, patchen van software packages kan HPE geautomatiseerd uitvoeren met versies waarvan men zeker weet dat die goed met elkaar overweg kunnen. Hiermee biedt HPE ook volledige lifecycle management.

Uiteindelijk is HPE GreenLake volledig API driven, en hierdoor is HPE in staat om al die verschillende oplossingen met elkaar te integreren en processen te automatiseren. Een van de logische vervolgstappen is een migratiepad van VMware vSphere naar HPE virtualisatie. We hebben begrepen dat HPE dit nog niet heeft ontwikkeld, maar dat het ook geen echte uitdaging zal zijn, want de technologie ligt op de plank.

Met Zerto is het al mogelijk om VM’s tussen verschillende hypervisors te migreren. Het is een kwestie van die technologie integreren in een migratieservice die eenvoudig via HPE GreenLake aangeroepen kan worden. Iets dat duidelijk wel op de roadmap staat voor komend jaar. Waarschijnlijk kan je straks in 2 of 3 klikken je VM’s van vSphere naar HPE virtualisatie migreren.

Voordelen HPE virtualisatie-technologie

HPE heeft ervoor gekozen om zijn beste oplossingen als basis te nemen. Het gebruikt het HPE Alletra MP storage platform als basis onder de virtualisatielaag. Dit is een software defined enterprise storage oplossing met zeer goede prestaties. Vrijwel alle storage oplossingen van HPE zijn min of meer opgegaan in HPE Alletra MP. Het biedt simpelweg de meeste flexibiltieit en prestaties.

HPE benadrukt dat het hiermee een zeer aantrekkelijk aanbod voor klanten heeft. Klanten kunnen verschillende technologie stacks uitrollen binnen de Private Cloud. De partnerships met VMware by Broadcom, Nutanix, Microsoft Azure, Red Hat, Suse, Google Cloud en AWS blijven dan ook van kracht. Klanten hebben veel keuze en kunnen ook eenvoudig VM’s migreren van de private cloud naar de hyperscalers.

Waarom kan HPE nu wel virtualisatie bieden?

Een vraag die in de markt wellicht zal ontstaan is waarom HPE nu wel virtualisatie kan bieden? Virtualisatie bestaat inmiddels al 20 jaar. Waarom komt HPE nu wel met een alternatief? Dat komt aan de ene kant door acties van Broadcom. HPE werd min of meer bedankt voor zijn partnership, maar was daarna toch weer welkom tegen slechtere voorwaarden en mindere marges. Daarnaast heeft het alle licenties en prijzen op de schop genomen, waardoor het voor klanten flink duurder is geworden. Die klanten zoeken nu naar een alternatief. HPE bevestigt dit, maar Red Hat ene Nutanix zijn veel meer uitgesproken. De relatie die veel klanten en partners hadden met VMware is verdwenen. Broadcom staat nu aan het roer en dat is simpelweg een minder prettige partner om mee samen te werken. Al zal HPE dat nooit toegeven.

HPE heeft veel bestaande klanten op VMware die ze moeten ondersteunen. Ze moeten Broadcom ook te vriend houden. Wel zal het eigen platform de voorkeur gaan krijgen. HPE zet nu de eerste stappen met zijn eigen virtualisatieplatform, maar volgend jaar tijdens HPE Discover, moet het een volwaardig virtualisatieplatform zijn dat de concurrentie aan kan met VMware vSphere.