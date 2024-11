NaWas-klanten kunnen Belgische verbinding bijmaken

BNIX knoopt zichzelf aan het Nederlandse NaWas in een strijd tegen DDoS-aanvallen. Het partnership geeft tegelijk nieuwe mogelijkheden voor NaWas-deelnemers met activiteiten in België.

De DDoS-infrastructuur van NaWas komt nu ook beschikbaar via het Belgische internetknooppunt BNIX. De dienst is afneembaar via een private VLAN-dienst.

Bij een aanval zal het verkeer via BGP naar het netwerk van NaWas worden geleid. Dan start het mitigatieproces waarbij het verkeer wordt gefilterd en schoon wordt teruggeleverd. De BNIX-klant kan ondertussen zijn systemen en diensten zoals normaal blijven gebruiken.

Mogelijkheden voor NaWas-deelnemers in België

Volgens NaWas kan het via de samenwerking potentieel een 70-tal nieuwe klanten verwerven. Dat is een enorm potentieel voor een dienst die momenteel 130 deelnemers kent uit de internetwereld. Wie daarvan in België gevestigd zit, kan door het partnership met BNIX nu een nieuwe, Belgische verbinding maken. Dit naast een bestaande verbinding via bijvoorbeeld AM-IX in Nederland.

Frank Dupker, European Network Manager bij Nawas vertelt waarom beide bedrijven de juiste partners voor elkaar zijn. “Het collectieve karakter van NaWas, waarbij de focus echt ligt op partijen die internetinfrastructuur aanbieden zoals hosting, maakt dat NaWas juist voor dit type partijen heel effectief is. We spreken elkaars taal en begrijpen wat nodig is.”

