Beschadigde datakabels in Oostzee gerepareerd

De Finse netwerkbeheerder Cinia meldt dat de beschadigde datakabel in de Oostzee tussen Finland en Duitsland succesvol is gerepareerd. Ook de communicatiekabel tussen Zweden en Litouwen is inmiddels hersteld en weer in gebruik.

Dit melden verschillende media. Beide kabels raakten halverwege november beschadigd, wat de internetverbindingen in de regio tijdelijk kwetsbaar maakte. Hoewel er geen grote storingen zijn gemeld, benadrukt telecombedrijf Telia het belang van de kabels voor het internetverkeer.

Onderzoek naar sabotage

De oorzaak van de schade aan de kabels in de Oostzee is nog niet vastgesteld. De Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius, vermoedt sabotage, een scenario dat door meerdere Westerse inlichtingendiensten wordt onderzocht. Een belangrijke focus ligt op de mogelijke betrokkenheid van het Chinese vrachtschip Yi Peng 3, dat in de buurt van de kabels was op het moment van de incidenten op 17 en 18 november.

Volgens bronnen van de Amerikaanse krant Wall Street Journal bestaat het vermoeden dat het schip bij het passeren zijn anker over de zeebodem van de Oostzee sleepte en zo de kabels beschadigde. De inlichtingenfunctionarissen zijn echter verdeeld over de vraag of dit opzettelijk gebeurde.

China is bereid tot samenwerking

Het schip ligt sinds 19 november voor anker in internationale wateren bij het Deense eiland Anholt. De Deense marine en kustwacht houden het schip nauwlettend in de gaten, maar kunnen zonder toestemming van China geen onderzoek aan boord uitvoeren. De Zweedse premier Ulf Kristersson heeft opgeroepen het schip naar Zweden te laten komen voor onderzoek. Zweden heeft Beijing donderdag formeel verzocht om medewerking.

China reageerde vrijdag via het ministerie van Buitenlandse Zaken en gaf aan bereid te zijn samen te werken met de betrokken landen om de oorzaak van de schade vast te stellen.

Finland, Zweden en Litouwen hebben een gezamenlijk onderzoeksteam opgericht om de oorzaak van de schade grondig te onderzoeken. Tot nu toe zijn er geen definitieve conclusies getrokken. De diplomatieke druk blijft echter toenemen, aangezien de incidenten de kwetsbaarheid van kritieke infrastructuur in de Oostzee benadrukken.