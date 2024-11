Meta wil wereldwijde kabel onder zee voor 10 miljard bouwen

Onderzeese kabels worden voor het intercontinentale dataverkeer gebruikt. Meta wil echter een exclusieve connectie bouwen die de hele wereld verbindt.

Een project voor het neerleggen van 40.000 kilometer aan onderzeese kabels is opgestart bij Meta, bevestigt TechCrunch. In oktober werd gesteld dat de kabel zelf 2 miljard dollar zou kosten, terwijl het totale project 10 miljard dollar over vijf à tien jaar verspreid zal kosten. Volgens ingewijden wordt de kabel “W” genoemd wegens de vorm, met een connectie vanaf de oostkust van de VS richting India via Zuid-Afrika. Vanuit India trekt Meta de kabellijn verder door naar Australië en uiteindelijk de westkust van de VS. De locatie in Darwin, Australië zou gelden als een herstelpunt.

Het zal hoe dan ook nog jaren duren voordat Meta er profijt uit haalt. De onderzeese kabel zou op zijn vroegst gedeeltelijk in 2029-2030 in gebruik genomen worden. Volgens Sunil Tagare, die het initiële nieuws hierover deelde en met TechCrunch sprak, heeft Meta nog strubbelingen te verwachten met Indiase bestuurders die een tegenprestatie zullen eisen voor alle goedkeuringen.

Tegen geopolitieke spanning in

Meta zou zich zorgen maken om geopolitieke spanningen. Dat is terecht: het doorsnijden van onderzeese kabels is de laatste jaren meermaals voorgekomen. Bepaalde locaties, zoals aan de Rode Zee, Singapore en nabij Taiwan, zouden grote disrupties veroorzaken als ze volledig werden uitgeschakeld. Vandaar dat Meta voor een grote omweg kiest, dat wel voor extra latency zorgt dan de snelste route.

Het nieuws komt toevallig kort nadat een onderzeese kabel in de Oostzee was beschadigd. Inmiddels is deze gerepareerd. Mogelijk was er sprake van sabotage door individuen op een Chinees vrachtschip.

Het inbouwen van redundantie is geen nieuw idee en aangewakkerd door de risico’s van uitval. Meta’s doel om exclusief gebruik te maken van een zelf opgezette kabel is wel een nieuwe ontwikkeling. Regelmatig zijn het supranationale organisaties, zoals de Europese Unie, die grootschalige projecten organiseren. Vorig jaar bleek wat de schaal van dit EU-plan was, dat net als Meta’s project gericht is op een wereldwijde opzet.