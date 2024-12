Aandeel Oracle daalt fors

Oracle verloor op 9 december bijna 8% nadat het kwartaalresultaten rapporteerde die iets onder de verwachtingen lagen en het bedrijf zwakkere vooruitzichten gaf dan analisten hadden voorspeld.

Dit meldt Business Insider. De softwareleverancier rapporteerde een omzet van $14,1 miljard in het tweede fiscale kwartaal, een stijging van 9% jaar-op-jaar. Het behaalde een winst van $4,21 miljard, of $1,47 per aandeel, over de drie maanden die eindigden in november. De cloudservices-divisie van Oracle, met klanten zoals OpenAI, xAI en Nvidia, groeide met 12% ten opzichte van vorig jaar en vertegenwoordigde 77% van de totale kwartaalomzet van het bedrijf.

Oracle verwacht een omzetgroei tussen 7% en 9% voor het huidige kwartaal, wat de omzetverwachtingen op ongeveer $14,3 miljard zou brengen, dat is onder de schattingen van analisten van $14,65 miljard.

Fors gestegen marktwaarde

De groei van het bedrijf wordt aangedreven door de enorme vraag naar computerkracht van kunstmatige-intelligentietoepassingen die hun modellen willen trainen. Het aandeel van Oracle is dit jaar met 80% gestegen, waardoor de marktwaarde is gegroeid van minder dan $165 miljard eind 2022 tot meer dan $500 miljard.

De daling van Oracle’s aandeel op maandag werd veroorzaakt door de hoge verwachtingen voorafgaand aan de resultaten. “De verwachtingen voor het tweede fiscale kwartaal zijn hoog, gezien de optimistische analistendag in september en de langetermijnomzetdoelen die een meerjarige groeiversnelling impliceren,” schreef Brent Thill, analist bij Jefferies, vorige week in een notitie. Tijdens de analistendag in september voorspelde Oracle dat de jaarlijkse omzet in het fiscale jaar 2029 zou stijgen tot minstens $104 miljard, wat wijst op aanhoudende groei in cloudinfrastructuur.

Achterblijvende groei orderportefeuille

Beleggers reageren waarschijnlijk ook op gemengde resultaten. Belangrijke factoren zijn onder meer de kapitaaluitgaven, die hoger waren dan verwacht, de groei van infrastructure-as-a-service, die in lijn was met de verwachtingen, en de groei van de orderportefeuille, die achterbleef bij de prognoses. Oracle concurreert in de cloudinfrastructuurmarkt met Google, Amazon Web Services en Microsoft. “Onze cloud is sneller en goedkoper dan andere clouds,” zei Oracle-CEO Safra Catz. “We blijven de voorkeurscloud voor AI-workloads.”

Deze week kondigde het bedrijf ook een samenwerking aan met Meta om Oracle’s AI-cloudinfrastructuur te gebruiken voor de ontwikkeling van de Llama AI-modellen van de socialemediagigant.

De stijgende aandelenkoers van Oracle dit jaar heeft het vermogen van Larry Ellison (foto), medeoprichter en Chief Technology Officer van het bedrijf, aanzienlijk vergroot. Zijn Oracle-aandelen — hij bezit meer dan 40% van de aandelen van het bedrijf — plaatsen hem op de derde plek van de Forbes Real-Time Billionaires List, met een vermogen van $234,8 miljard op maandag.