De Proximus Groep verstevigt zich internationaal

De Proximus Groep heeft vandaag de oprichting aangekondigd van Proximus Global, een nieuw initiatief dat de internationale activiteiten van de groep samenbrengt. Proximus Global zal de operaties van BICS, Telesign en Route Mobile combineren onder één wereldwijd leiderschapsteam. Met een waardering van circa 3,1 miljard euro voor de nieuwe entiteit wordt een belangrijke stap gezet in de evolutie naar een wereldleider in digitale communicatie.

Proximus heeft de afgelopen jaren een strategische transformatie doorgemaakt om zijn internationale activiteiten uit te breiden. Na volledige overnames van Telesign en BICS betrad de groep nieuwe markten, wat resulteerde in consistente groei. De overname van Route Mobile in 2023 versterkte de internationale schaalgrootte en verstevigde de positie van Proximus als leider in Communication Platforms as a Service (CPaaS) en digitale identiteit (DI).

Ambities Proximus Groep

Proximus Global omvat nu een volledige digitale communicatiewaardeketen, van person-to-person messaging tot fraudebescherming en CPaaS-oplossingen. De activiteiten, met 2.500 werknemers verspreid over 100 landen, realiseerden in 2023 een omzet van 1,9 miljard euro. Met ambities om tegen 2026 de internationale marge met 600-650 miljoen euro te laten groeien, wordt een sterk financieel fundament gelegd.

Vernieuwde organisatiestructuur

Als onderdeel van de oprichting wordt 100 procent van de aandelen van BICS overgedragen aan Proximus Opal, dat binnenkort Proximus Global zal heten. Deze transactie verhoogt het aandeel van Proximus NV in de nieuwe entiteit tot 91,3 procent. De resterende aandelen blijven in handen van Clear Bridge Ventures LLP.

De structuur van Proximus Global wordt verder gestroomlijnd met een eengemaakt leiderschapsteam onder leiding van Guillaume Boutin. Rajdip Gupta zal de commerciële pijler leiden, terwijl specifieke afdelingen innovatie en synergieën zullen stimuleren. De klanten van BICS, Telesign en Route Mobile zullen profiteren van verbeterde samenwerking tussen de entiteiten.

Met Proximus Global zet de Proximus Groep een belangrijke stap richting zijn ambitie om wereldwijd toonaangevend te zijn in digitale communicatie.

