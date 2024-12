EU bouwt zeven nieuwe AI-fabrieken

De Europese Commissie heeft onlangs 1,5 miljard euro uitgetrokken om zeven nieuwe of verbeterde AI-fabrieken op te richten in heel Europa. Nederland zal geen faciliteit huisvesten.

De faciliteiten hebben als doel om het gebruik van AI door kleine bedrijven te bevorderen en het onderzoek binnen de academische gemeenschap van de EU te stimuleren. Elke fabriek zal geavanceerde supercomputers, krachtige AI-modellen voor algemene doeleinden en gespecialiseerde programmeerhulpmiddelen huisvesten.

De belangrijkste kenmerken van de AI-fabrieken

Organisaties krijgen met fabrieken de kans om nieuwe algoritmen te ontwikkelen, te testen en te evalueren. Dit verlegt de grenzen van AI-toepassingen in de EU, verwacht de Commissie. De eerste fabrieken moeten in 2025 draaien. “Zo is Europa aan het eind van het decennium een ‘AI-continent’,” aldus Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Het concept en de onderdelen van een AI-fabriek

Het concept van AI-fabrieken komt voort uit de visie van NVIDIA-oprichter Jensen Huang. Hij stelt dat dergelijke faciliteiten als motor voor het genereren van inkomsten en intelligentie in dit tijdperk van technologische vooruitgang fungeren. Hij benadrukt hun cruciale rol in de ondersteuning van de ontwikkeling en inzet van chatbots, generatieve AI-modellen zoals ChatGPT en andere geavanceerde toepassingen.

De door de EU gekozen locaties voor de AI-fabrieken

Een robuuste AI-fabriek bestaat doorgaans uit vier belangrijke onderdelen. Allereerst een datapijplijn die gegevens voorbereidt voor AI-verwerking. Daarnaast algoritmeontwikkelingsmogelijkheden en krachtige software-infrastructuur inclusief supercomputers om AI-training mogelijk te maken. Tot slot is een experimenteerplatform voor het testen en evalueren van AI-modellen noodzakelijk.

De gegenereerde intelligentie van deze fabrieken kan vervolgens verschillende AI-modellen of andere geavanceerde technologieën aandrijven. NVIDIA is bijvoorbeeld van plan om zijn fabriek te gebruiken om de ontwikkeling van industriële robots, zelfrijdende voertuigen en generatieve AI-systemen te versnellen.

Locatiespecifieke aandachtsgebieden

De door de EU gekozen locaties voor deze AI-fabrieken zijn divers: Barcelona (Spanje), Bissen (Luxemburg), Bologna (Italië), Stuttgart (Duitsland), Mimer (Zweden), Kajaania (Finland) en Athene (Griekenland). Bestaande supercomputerfaciliteiten in Spanje zullen worden verbeterd. Dit terwijl Griekenland een fabriek zal opstarten met een supercomputer genaamd DAEDALUS.

Elke fabriek zal zich specialiseren in specifieke gebieden van de EU-economie, zoals agrovoeding en cyberbeveiliging in Italië, en ruimtevaart en financiën in Luxemburg. Sommige fabrieken, zoals die in Finland en Griekenland, zullen ook bijscholingsprogramma’s aanbieden aan mensen die zich willen omscholen voor AI-gerelateerde functies.