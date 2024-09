China uit onvrede over nieuwe ASML-restricties

China liet zich op zondag uit over de bredere exportrestricties op chipapparatuur van ASML. Het land zegt ‘ontevreden’ te zijn met de beslissing.

Er wordt opgeroepen om “de gemeenschappelijke belangen van Chinese en Nederlandse bedrijven te beschermen.” Nederland buigt zich sinds vrijdag dichter naar de wensen van bondgenoot Amerika. De geldende exportrestricties werden daarom uitgebreid naar de chipmachines 1970i en 1980i, gebaseerd op DUV-lithografie.

Deze chipmachines mochten door Amerikaanse bedrijven al langere tijd niet meer verhandeld worden met China. Voor Nederlandse bedrijven komt het besluit er sinds vrijdag. Het kabinet-Schoof ondernam toen actie om de restricties in Nederland meer in lijn te brengen met de Amerikaanse. Vroegere premier Rutte was meer terughoudend om de exportrestricties strenger te maken.

‘Resoluut tegen gekant’

“De afgelopen jaren zijn de Verenigde Staten, om hun wereldwijde hegemonie te behouden, doorgegaan met … bepaalde landen onder druk te zetten om de exportcontrolemaatregelen voor halfgeleiders en (aanverwante) apparatuur aan te scherpen … China is hier resoluut tegen gekant”, reageerde het Chinese ministerie van Handel op zondag.

