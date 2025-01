VS beperkt export Nvidia-chips, Nederland uitgezonderd

De Amerikaanse regering heeft strenge beperkingen aangekondigd voor de export van geavanceerde AI-chips, waaronder die van Nvidia. Dit om de technologische vooruitgang van China te vertragen. Nederland wordt als bevriend land uitgezonderd van deze maatregelen.

De nieuwe regels stellen limieten aan de hoeveelheid rekenkracht die aan de meeste landen mag worden geëxporteerd. Bedrijven in deze landen kunnen de limieten wel omzeilen door zich te committeren aan een reeks veiligheids- en mensenrechtennormen, aldus de Amerikaanse overheid.

Minister van Handel Gina Raimondo benadrukt dat de regering-Biden streeft naar een balans tussen het beschermen van de nationale veiligheid en het toestaan van handel in chips. Activiteiten in de toeleveringsketen en gaming-chips vallen buiten de nieuwe beperkingen. Daarnaast zullen licenties worden verleend voor de verkoop van chips met een lage collectieve rekenkracht, bijvoorbeeld aan universiteiten en onderzoeksinstituten.

Strenge sancties en uitzonderingsposities

In de VS groeit de bezorgdheid over de toenemende technologische macht van China. Dit heeft de afgelopen maanden geleid tot een verdere escalatie van het economische conflict tussen beide landen. Met sancties probeert de VS te voorkomen dat China toegang krijgt tot geavanceerde AI-chips, zoals Nvidia-chips voor datacenters. Ook Rusland, Iran en Noord-Korea worden vanwege geopolitieke spanningen geconfronteerd met dergelijke blokkades.

Tegelijkertijd wil de VS de ontwikkeling van artificial intelligence in bevriende landen bevorderen. Daarom is een systeem met drie verschillende niveaus ingevoerd, waarbij Nederland deel uitmaakt van een groep van 18 landen die zijn vrijgesteld van de nieuwe sancties.

Kritiek uit de industrie

Techbedrijven zoals Nvidia en Oracle hebben gewaarschuwd dat deze maatregelen desastreus kunnen uitpakken voor de Amerikaanse technologie-industrie. Nvidia’s vice president of government affairs Ned Finkle waarschuwt dat de plannen van de regering-Biden “Amerika’s moeizaam opgebouwde technologische voorsprong dreigen te verspillen” door “marktresultaten te manipuleren en concurrentie te onderdrukken.”

Met de maatregelen hoopt de Amerikaanse regering de wereldwijde ontwikkeling van AI af te stemmen op de eigen normen en AI-toepassingen te laten vertrouwen op Amerikaanse – en niet Chinese – technologie. Het blijft echter onzeker hoe een mogelijke regering-Trump deze regels zal implementeren en handhaven.

