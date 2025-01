Intel stoot durfkapitaaltak af

Intel kondigt aan dat het van plan is om Intel Capital, de durfkapitaaltak van het bedrijf, af te splitsen en om te vormen tot een onafhankelijk bedrijf. Het is de nieuwste in een reeks van structurele veranderingen die de chipfabrikant doorvoert.

Dit schrijft CNBC. Het loskoppelen van Intel Capital, dat een portefeuille van $5 miljard aan activa beheert, zal het hen mogelijk maken om geld op te halen bij externe investeerders, aldus Intel. Tot nu toe werd de durfkapitaaltak volledig door Intel gefinancierd.

Nieuwe naam voor Intel Capital

In de aankondiging meldt het bedrijf dat het personeel van Intel Capital bij de investeringsfirma blijft werken wanneer die in de tweede helft van 2025 onafhankelijk wordt. Een woordvoerder weigerde commentaar te geven op de plannen van specifieke leidinggevenden. Intel Capital zou ook een nieuwe naam kunnen krijgen.

Intel beleeft het slechtste beursjaar sinds het bedrijf in 1971 naar de beurs ging. Dit komt door een reeks misstappen en een aanzienlijk verlies van marktaandeel. Het bedrijf bespaart op kosten en vereenvoudigt zijn activiteiten. Dit terwijl het tegelijkertijd fors investeert in de bouw van geavanceerde chipfabrieken. Ook probeert het de PC-chiptak nieuw leven in te blazen.

Ontslagronde

In december ontsloeg Intel CEO Pat Gelsinger na een vierjarig leiderschap. Twee interim-co-CEO’s, David Zinzner en Michelle Holthaus vervangen hem. Onder Gelsinger verkocht of sloot Intel de afgelopen twee jaar meerdere kleinere divisies. Ook ontsloeg het bedrijf vorig jaar werknemers als onderdeel van een kostenbesparingsplan.

Intel Capital werd in 1991 opgericht en was destijds uniek als durfkapitaaltak van een groot bedrijf. Sindsdien is dit model gekopieerd in Silicon Valley door bedrijven als Google, Microsoft en Salesforce.

Ook SAP stootte investeringstak af

Hoewel Intel een pionier was in corporate venture capital, is het niet het eerste technologiebedrijf dat zijn investeringstak afsplitst. In 2011 veranderde SAP zijn SAP Ventures in een onafhankelijk bedrijf, dat later Sapphire Ventures werd genoemd.

Corporate venture capital bereikte een hoogtepunt in 2021, toen bedrijven in deze sector $156 miljard ophaalden. Ze waren betrokken bij bijna 3.800 deals, volgens de National Venture Capital Association. Dat was hetzelfde jaar waarin de bredere VC-markt recordniveaus bereikte. De investeringen in startups zijn sindsdien drastisch gedaald. Dit komt voornamelijk door de rentetarieven, die in 2022 begonnen te stijgen.