Intel CEO Pat Gelsinger per direct weg

Intel heeft zojuist bekendgemaakt dat de CEO van het bedrijf, Pat Gelsinger, is afgetreden en het bedrijf heeft verlaten. Alles wijst erop dat Gelsinger per direct met pensioen is gegaan. Sinds 1 december maakt Pat Gelsinger geen onderdeel meer uit van Intel. Zowel zijn positie als CEO als in de Raad van Bestuur is ten einde gekomen.

Pat Gelsinger is per direct vertrokken bij chipfabrikant Intel na een indrukwekkende carrière van meer dan 40 jaar. Zo meldt Intel het toch wel plotse vertrek van zijn CEO. Het feit dat Intel spreekt over een carrière van meer dan 40 jaar, waarvan zo’n 34 jaar bij Intel, lijkt het erop dat Gelsinger met pensioen is gegaan. Iets wat op 63 jarige leeftijd nog best vroeg is. De grote vraag is op dit moment waarom Gelsinger zo plotseling afscheid neemt.

Plotseling vertrek

Er komt ineens een einde aan Gelsinger’s rol bij Intel. Hij is per 1 december weg bij het bedrijf. Redelijk plotseling, want er staat ook geen vervanger klaar. Dit is duidelijk niet ruim van te voren gepland. Ook is het onduidelijk of er door het raad van bestuur is aangedrongen op een vertrek, of dat het een persoonlijke keuze van Gelsinger is. Het feit dat Intel lijkt te hinten op een pensioen is op 63 jarige leeftijd ook vreemd. In augustus en september werkte Gelsinger nog aan een groot reddingsplan.

Ook zou Gelsinger recent nog enkele overnamepogingen door concurrenten hebben moet afweren. Het zou ook kunnen betekenen dat er binnen het bestuur meningsverschillen zijn en nu Gelsinger weg is Intel ineens een hele andere koers gaat varen waarin verkoop en een overname van Intel niet onbespreekbaar zijn.

Hij wordt nog wel geroemd in het persbericht maar daar blijft het ook bij. David Zinsner en Michelle Johnston Holthaus zijn per direct de interim co-CEO’s van Intel. Twee mensen nemen hierbij de rol van CEO op zich, tot er een permanente vervanger is gevonden. Het hebben van twee co-CEO’s is in elk geval gedoemd te mislukken.

Carrière van Gelsinger

Gelsinger heeft de eerste 30 jaar van zijn carrière voor Intel gewerkt, van 1979 tot 2009. Hierin vervulde hij diverse rollen. Zo heeft hij nog meegeholpen met het ontwerpen van de 386-processor in de jaren 80. Daarna heeft hij leiding gegeven aan diverse afdelingen en is hij zelfs CTO van Intel geweest tot zijn vertrek in 2009.

Van 2009 tot 2012 was hij topman bij EMC, een storageleverancier die later is overgenomen door Dell Technologies. EMC was ook eigenaar van VMware, van 2012 tot 2021 was Gelsinger CEO van VMware en onder zijn leiding maakte dit bedrijf een gigantische groei door.

Sinds 2021 terug bij Intel

In 2021 ging Gelsinger terug naar Intel, in de rol van CEO. Intel had het al jaren moeilijk en het bedrijf zocht een ervaren topman om het bedrijf weer op koers te krijgen. Onder Gelsinger voerde Intel grote veranderingen door om het bedrijf weer innovatiever en concurrerender te maken. Vooral het Taiwanese TSMC heeft het Intel de afgelopen jaren heel lastig gemaakt, waardoor ARM- en AMD-chips het marktaandeel van Intel konden aanvallen.

In eerste instantie leken de wijzigingen onder leiding van Gelsinger zijn vruchten af te werpen, maar toen was daar eind 2022 ineens de AI-revolutie. ChatGPT zette de wereld op zijn kop, de vraag naar AI-chips ging door het dak. NVIDIA kwam als grote winnaar uit de bus, op grote afstand volgde AMD. Intel had echter geen antwoord en heeft dat eigenlijk nog steeds niet. Daarmee ging de beurskoers van Intel vooral naar beneden. Van een chipgigant als Intel werd meer verwacht.

Niet in de buurt van AMD en Nvidia

Intel zit daarmee nog steeds in onstuimig vaarwater en naast de problemen die het al had, moet het nu ook met een antwoord komen op het AI-vraagstuk. Dat lijkt een onmogelijke opgave aangezien AI-chips dichter bij GPU’s dan bij CPU’s liggen. Intel is wel goed in het maken van CPU’s maar niet bepaald in het maken van GPU’s.

Intel GPU’s worden door de jaren heen wel steeds beter, maar komen nauwelijks in de buurt van die van AMD of NVIDIA. Intel staat er nu zo slecht voor dat er geruchten verschijnen dat concurrenten mogelijk Intel willen overnemen, of in elk geval bedrijfsonderdelen. Dat leidt voor een CEO die een bedrijf probeert te hervormen enorm af.

Het is wachten tot Intel met meer uitleg komt of dat Gelsinger mogelijk zelf met een verklaring komt. Voor alle onrust bij Intel is een plotseling vertrek van de CEO in elk geval niet positief.