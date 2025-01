Nvidia-chips naar China? VS onderzoekt DeepSeek

Het Amerikaanse Ministerie van Handel onderzoekt of DeepSeek Amerikaanse chips gebruikte die bedrijven niet naar China mogen exporteren.

Dit zei volgens persbureau Reuters een persoon die bekend is met de zaak. Het Chinese DeepSeek lanceerde vorige week een gratis AI-assistent waarvan het beweert dat deze minder data gebruikt dan Amerikaanse modellen. Ook zou het veel goedkoper zijn. Binnen enkele dagen werd het de meest gedownloade app in Apple’s App Store en veroorzaakte het bezorgdheid over de Amerikaanse voorsprong in AI. Dat leidde vervolgens tot een koersval die ongeveer een biljoen dollar van de waarde van Amerikaanse technologieaandelen wegvaagde.

De huidige beperkingen op de export van kunstmatige-intelligentieprocessors van Nvidia zijn bedoeld om te voorkomen dat de meest geavanceerde chips China bereiken. Georganiseerde smokkel van AI-chips naar China is getraceerd vanuit landen zoals Maleisië, Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten, aldus de bron. Het Amerikaanse Ministerie van Handel en het bedrijf DeepSeek gaven niet direct commentaar op verzoeken om een reactie.

Een woordvoerder van Nvidia verklaarde dat veel van hun klanten bedrijfsentiteiten in Singapore hebben en deze gebruiken voor producten die bestemd zijn voor de VS en het Westen. De fabrikant meldde dat het eist dat alle partners zich aan alle toepasselijke wetten houden. Nvidia meldde dat als het bedrijf informatie ontvangt die op het tegendeel wijst, dat men dan dienovereenkomstig handelt.

DeepSeek gebruikt Nvidia’s H800-chips

DeepSeek heeft aangegeven dat het gebruik heeft gemaakt van Nvidia’s H800-chips, die het in 2023 legaal kon aanschaffen. Reuters kon niet vaststellen of DeepSeek andere gereguleerde chips heeft gebruikt die niet naar China mogen worden geëxporteerd.

DeepSeek lijkt ook over de minder krachtige Nvidia H20-chips te beschikken, die nog steeds legaal naar China kunnen worden verscheept. De VS overwoog onder de regering-Biden om deze chips te reguleren, en nieuw aangestelde Trump-functionarissen bespreken dat eveneens.