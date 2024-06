DataStax vernieuwt tools voor ontwikkeling AI-applicaties

DataStax stelt nieuwe versies beschikbaar van Langflow en RAGStack. Beide tools kunnen worden ingezet voor het ontwikkelen van AI-applicaties. Daarnaast verzorgt een nieuw partnership de mogelijkheid om ongestructureerde data klaar te maken voor AI.

De updates moeten het proces voor het ontwikkelen van AI-applicaties op basis van RAG (retrieval augemented generation) aanzienlijk versnellen. DataStax spreekt van processen die ‘100x sneller’ zijn.

Langflow 1.0

Langflow was reeds een bestaand visual framework dat eerder dit jaar door een overname kon worden toegevoegd aan het portfolio van DataStax. Nu komt het framework ook beschikbaar op het DataStax Cloud-platform.

DataStax geeft niet aan dat het aanpassingen zou hebben doorgevoerd aan het framework. Langflow 1.0 is intuïtief in gebruik door een drag-and-drop interface. Verder zijn er heel wat mogelijkheden door integraties met populaire Gen AI-tools van onder andere OpenAI, Hugging Face en Mistral.

RAGStack 1.0

Verder is er een nieuwe versie van RAGStack beschikbaar gemaakt. Dit is een out-of-the-box RAG-oplossing waarin meerdere building blocks zitten verpakt voor het bouwen van AI-software. Het is ook mogelijk Langflow te integreren in deze oplossing.

Aan de nieuwe versie wordt de functie Knowledge Graph RAG toegevoegd. De functie geeft de mogelijkheid om de informatie waar AI-modellen uit putten op te slaan als een graph. Het gaat om een datastructuur waarin connecties tussen verschillende delen informatie onmiddellijk duidelijk worden.

Partnership

Tot slot wordt een partnership met Unstructured.io aangekondigd. Dat geeft nieuwe mogelijkheden voor het klaarmaken van ongestructureerde databronnen voor AI. Deze databronnen omvatten onder meer PDF’s en data uit Salesforce- en Google Drive-omgevingen.

