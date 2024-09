Digital Realty levert Azure ExpressRoute Metro-diensten in Amsterdam en Zürich

Klanten in Amsterdam en Zürich kunnen nu via de nieuwe Azure ExpressRoute Metro-verbindingen sneller en veiliger toegang krijgen tot de public cloudomgeving van Microsoft, dankzij het PlatformDigital-platform en de datacenters van Digital Realty.

Met Azure ExpressRoute krijgen gebruikers van Microsoft Azure directe, snelle verbindingen naar hun Azure-omgevingen. Het netwerkverkeer blijft hierbij binnen het eigen netwerk van Microsoft en loopt niet via openbare internetverbindingen. Dit zorgt voor meer security en minder knelpunten en vertragingen in het verkeer naar Azure-omgevingen.

Voor het opzetten van deze private Azure-verbindingen naar de cloudomgeving kunnen klanten kiezen voor een gehoste ExpressRoute-verbinding via een Azure Express-partner, zoals datacenterspecialist Digital Realty, of via een directe verbinding met Microsoft zelf.

Azure ExpressRoute Metro-locaties

In het eerste geval biedt Digital Realty nu voor de nieuwe Azure ExpressRoute Metro-verbindingen van de techgigant fysieke locaties in Amsterdam en Zürich. De verbindingen verlopen via het eigen PlatformDigital-platform met behulp van de ServiceFabric-dienst voor de verbindingen naar Azure.

ServiceFabric biedt schaalbare, veilige en hoogwaardige connectiviteit voor datacenters en maakt naadloze integratie tussen klanten en aanbieders mogelijk. Dit gebeurt via een flexibele netwerkstructuur met hoge bandbreedte.

De nieuwe Azure ExpressRoute Metro-connectiviteit heeft daarnaast als voordeel dat er automatisch verbindingen worden opgezet naar beide ExpressRoute-locaties in een stad, zoals in Amsterdam. De verbindingen in Amsterdam en in het Zwitserse Zürich behoren tot de eerste van dit soort verbindingen die Microsoft aangaat met partners.

Meer ExpressRoute-locaties

Digital Realty biedt niet alleen ExpressRoute-verbindingen in Amsterdam en Zürich, maar ook in locaties als Kaapstad, Kopenhagen, Dublin, Frankfurt, Johannesburg, Madrid, Marseille, Parijs en São Paulo.

In de Amerikaanse stad Dallas is onlangs ook een nieuwe Microsoft Azure ExpressRoute-peeringlocatie geopend op de lokale datacentercampus van Digital Realty. Het totaal aantal Azure ExpressRoute-verbindingslocaties komt hiermee op twaalf.

De datacenterspecialist biedt overigens ook verbindingsmogelijkheden met andere grote public cloudaanbieders, zoals Google Cloud, AWS, IBM en Oracle.

Tip: De impact van AI op datacenters