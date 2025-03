Drie Intel-bestuurders weg om koerswijziging

Drie bestuursleden van Intel stellen zich niet herkiesbaar tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2025. Dat maakte de chipfabrikant donderdag bekend in een officiële melding.

Sinds eind vorig jaar is Intel bezig met een herschikking van het bestuur, met als doel meer expertise uit de chipindustrie aan te trekken. Het bedrijf probeert hiermee onder nieuw leiderschap zijn vroegere positie in de markt te herwinnen.

Met deze wijziging brengt Intel de raad van bestuur terug tot elf leden. Onder de vertrekkende bestuursleden bevinden zich Omar Ishrak, voormalig CEO van Medtronic. Ishrak trad in januari 2023 terug als voorzitter van het bestuur, maar bleef aan als gewoon lid. Daarnaast verlaten ook Tsu-Jae King Liu, decaan van het College of Engineering aan de Universiteit van Californië in Berkeley, en Risa Lavizzo-Mourey, voormalig professor in volksgezondheid en gezondheidsongelijkheid aan de Universiteit van Pennsylvania, het bestuur.

Om het bestuur te versterken, benoemde Intel in december Eric Meurice, voormalig CEO van ASML, en Steve Sanghi, interim-CEO van Microchip Technology. Deze benoemingen kwamen na het vertrek van voormalig CEO Pat Gelsinger.

De samenstelling van het bestuur verandert daarmee aanzienlijk. Waar het bestuur eerder bestond uit personen met achtergronden in academische instellingen, financiën, medische technologie en luchtvaart, kiest Intel nu meer nadrukkelijk voor deskundigheid binnen de halfgeleiderindustrie. Volgens voorzitter Frank Yeary wil Intel hiermee een bestuur samenstellen dat over de juiste combinatie van vaardigheden, kwalificaties en technische kennis beschikt.

Focus op foundry-activiteiten blijft

In een brief aan aandeelhouders liet de nieuwe Intel CEO Lip-Bu Tan donderdag weten dat hij het belangrijk vindt om niet alleen te focussen op de productontwikkeling van Intel, maar ook op de divisie voor contractuele chipproductie (de foundry-activiteiten). Dit laatste onderdeel is een essentieel element van het herstelplan dat eerder werd geïntroduceerd onder voormalig CEO Gelsinger.

Intel meldde ook dat Gelsinger bij zijn vertrek een totale ontslagvergoeding van ongeveer 7,9 miljoen dollar heeft ontvangen. En dat hij afstand deed van al zijn niet-geverfde aandelenpakketten.

Tan verliet in augustus vorig jaar het bestuur vanwege meningsverschillen over het herstelplan van het bedrijf, maar keerde terug als bestuurder op het moment dat hij werd benoemd tot CEO. In zijn toelichting gaf hij aan dat hij zich zal blijven richten op de uitvoering van het kostenbesparingsplan dat eerder door Gelsinger werd opgezet. Dit plan omvat onder andere een vereenvoudiging van het productaanbod, vermindering van de complexiteit in de organisatie, verlaging van de operationele uitgaven en investeringen, en een personeelsinkrimping van 15 procent.