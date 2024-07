Odido Business vindt de beste AI-tools voor elke IT-manager

Tegenwoordig hebben IT-managers een groot takenpakket. Zij zijn cruciaal om ander personeel hun werk te kunnen laten doen en ontzorgen daarmee hun collega’s. Maar Odido Business ontzorgt IT-managers, waarbij AI-tools veelal te hulp schieten.

AI-tools zijn er in allerlei soorten en maten. De keuze voor deze tools ligt aan je eigen organisatie en Odido Business kan je erbij helpen. Door samen naar je business case te kijken, zijn er altijd passende oplossingen te vinden. Met het juiste digitale gereedschap in handen kun je als IT-manager je verantwoordelijkheid dragen binnen je bedrijf én je collega’s helpen productiever te worden. Dat kent verschillende kanten, van het bouwen van chatbots tot security en van dataverwerking tot het automatiseren van bedrijfsprocessen. Laten we een paar tools uitlichten waarbij AI een sleutelrol speelt.

Er is keuze genoeg als het om AI-tools voor chatbots gaat. Zo is er de marketingtool Drift, die helpt om kopers en bedrijven met elkaar in contact te brengen. Via je eigen website of app worden klanten via een paar vragen naar de juiste afdeling of persoon geleid. Vervolgens kunnen medewerkers live contact opnemen. Dat kan binnen Drift Chat met Zoom-calls via een knopje binnen de app zelf. Drift Intel slaat daarnaast klantinformatie automatisch op zodat dit direct geraadpleegd wordt wanneer dezelfde klant terugkomt.

Een andere optie is Freshservice van Freshworks, dat specifiek ontworpen is voor IT-taken en IT-afdelingen. De inzetbaarheid ervan is breed: zo categoriseert het automatisch supporttickets of beantwoordt het als AI-chatbot makkelijke servicevragen, zodat IT-medewerkers zich op ingewikkelder werk kunnen focussen.

Ook ServiceNow levert een chatbot die eenvoudige klantvragen beantwoordt. Daarnaast automatiseert en versimpelt het bedrijfsprocessen. ServiceNow Virtual Agent haalt contactgegevens direct uit een e-mailbericht, terwijl ServiceNow Reporting uitgebreide analyses en rapporten mogelijk maakt.

Wie zelf een eigen chatbot wil bouwen, hoeft niet from scratch te beginnen. MindMeld biedt zes verschillende ‘blueprints’, scripts die de basis vormen voor je eigen AI-chatbots. Voor onder meer HR-afdelingen en ter bediening van smarthomes is er daarmee al een sterk startpunt. Toch kun je van deze blueprints afwijken en een AI-assistent realiseren die geheel naar wens en op maat is. Als klap op de vuurpijl: MindMeld is gratis te gebruiken.

Een andere low-code optie voor het bouwen van chatbots is Chatling. Hoe groot wil je je chatvenster? Waar moet je bedrijfslogo? Welke taal of talen moet je chatbot spreken? Deze vragen en meer zijn allemaal via de toegankelijke interface van Chatling te beantwoorden. Daarnaast kun je eerdere gesprekken analyseren en zo de klantervaring optimaliseren.

Cybersecurity: proactief en overzichtelijk

AI-tools staan je ook bij om jezelf te wapenen tegen cyberdreigingen. Denk hierbij aan Darktrace, een AI-bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in cybersecurity in plaats van andersom. De eigen zelflerende AI voorkomt en stopt zelf aanvallen, maar kan zelfs als er al schade is aangericht, dit repareren.

Net als Darktrace is Splunk in de basis geen securitybedrijf, maar speelt het wel een grote rol in de bescherming van je bedrijf. Splunk verzamelt alle data vanuit applicaties, de cloud en meer. Afwijkingen van de norm worden gedetecteerd, terwijl Splunk AI je data inzichtelijk maakt in menselijke taal. Splunk rapporteert eventuele dreigingen en risico’s razendsnel, waardoor je je als organisatie proactief opstelt.

Cylance is wel echt een securityleverancier in hart en nieren. Voorspellende security staat voorop, waarbij de oplossing ook kleinere organisaties kan wapenen tegen cybergevaren. Als licht programma heeft het namelijk een minimale impact op de systeemprestaties.

Wellicht dat Trellix je nog niet bekend voorkomt, maar diens oude naam McAfee wellicht wel. Trellix XDR maakt gebruik van AI en ML om je IT-systemen optimaal te beschermen. De oplossing detecteert dreigingen via data en grijpt in realtime in. Dankzij Data Loss Prevention zijn je gegevens altijd veiliggesteld.

Voorkomen is beter dan genezen, en dat is ook het devies van Tenable. Deze oplossing scant je netwerk voortdurend op zoek naar zwakke plekken en dreigingen. Het vertelt je daarbij tevens welke problemen geprioriteerd moeten worden, zodat je zelfs met een compact IT-team de juiste keuzes maakt.

Data: analyseer erop los

Data is goud waard in het digitale tijdperk, zeker met de opkomst van AI. Of het nu om personeelsplanningen of preventief onderhoud gaat, AI staat je bij als je het voorziet van de juiste gegevens. Senseye van Siemens helpt fabrieken bijvoorbeeld de toestand van gebruikte machines inzichtelijk te maken. Fabrieken voorkomen er downtime mee, omdat een apparaat hierdoor op een gunstig moment kan worden onderhouden of vervangen.

Anaplan heeft een minder specifieke gerichtheid. Deze oplossingen helpt je plannen, of dat nu voor een HR-afdeling is of voor vergaderingen over sales of de financiën. Dankzij ingebouwde integraties zorgt Anaplan ervoor dat je één bron hebt om zakelijke uitdagingen aan te gaan.

In een geheel andere tak van sport is BloombergGPT te vinden, een AI-tool die getraind is op financiële gegevens. Op het Bloomberg-platform is BQL (Bloomberg Query Language) essentieel, maar met BloombergGPT is deze code via opdrachten in doodgewone taal te genereren. Toch is deze AI-tool nog wat breder inzetbaar, want het kan ook nieuwskoppen voor je verzinnen.

RPA: robots voor repetitief werk

De besproken AI-tools helpen IT-managers en hun collega’s uit de brand. Maar wat als je simpelweg veel repetitieve taken hebt? Juist bij de minder leuke kant van het werk schiet AI te hulp. Denk aan Zapier, dat verschillende applicaties aan elkaar kan knopen. Schrijft een potentiële klant zich in voor je nieuwsbrief? Dan kan Zapier de gegevens in je CRM plaatsen. Automatische mails nodig met bepaalde triggers? Ook dat valt met deze AI-tool te regelen.

Een andere oplossing voor het koppelen van apps is IFTTT (If This Then That), waarmee je automatische workflows creëert. Denk aan het plaatsen van een social media-post op meerdere platformen tegelijk of het verzenden van een e-mailbericht aan klanten als er een aanbieding is op een product dat ze eerder hebben gekocht.

Wil de IT-manager dichter bij het eigen veld blijven, dan biedt ServicedeskPlus hulp. Allerlei IT-problemen worden dankzij AI voorspeld en opgespoord, terwijl een chatbot je technische vragen kan beantwoorden. Repetitieve taken zoals het bijhouden van een productcatalogus of het aanmaken van inkooporders kun je met ServicedeskPlus volledig automatiseren. Zo kun je zelf aan de slag met uitdagender werk.

n8n biedt zelf al 500 applicaties die aan elkaar te koppelen zijn. Toch kun je zelf eenvoudig extra functies en apps toevoegen waar nodig. Met n8n bouw je de workflowtool die past bij je bedrijf, waarbij je zelf bepaalt waar AI van pas komt. Een eigen AI-chatbot voor Telegram? Geen probleem. Automatisch je vergaderingen in Teams samenvatten? Het kan allemaal met n8n, waar je gratis mee aan de slag kunt gaan.

Vanuit Microsoft is er eveneens Power Automate. Via kant-en-klare templates richt je je workflows in binnen de Microsoft-suite en daarbuiten. Het blijft dus niet bij integraties tussen Word, Excel, SharePoint en PowerBI, maar kan ook gekoppeld worden aan onder andere Google-diensten en Trello.

Slim digitaliseren is meer dan alleen oplossingen

Een IT-manager is een essentieel aanspreekpunt binnen de organisatie. Omdat IT elk deel van de moderne bedrijfsvoering raakt, kunnen de vragen uit elke hoek komen. Die rol kost tijd, moeite en energie, iets dat voor iedereen in beperkte mate beschikbaar is. Hoewel de bovenstaande AI-tools vanzelfsprekend een ondersteunende werking hebben, moet het onderhoud en de werking ervan zorgeloos verlopen. Dat is waar Odido Business klanten in helpt: het ontzorgt IT-managers door als aanspreekpunt te fungeren voor alle geleverde tools. Mochten er dus zaken zijn waar je niet uitkomt, dan staat Odido Business klaar om je op weg te helpen.

