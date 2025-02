Intel dreigt opgeknipt te worden door Broadcom en TSMC

Intel blijft in een crisis verkeren. Sinds Pat Gelsingers vertrek als CEO in december is er een nieuwe Amerikaanse regering en een interim-leiderschap bij Intel dat overweegt om afscheid te nemen van Intel Foundry. Wie zijn de geïnteresseerden en hoe realistisch is een overname? En wordt Intel hiermee niet in stukjes opgekocht?

In september verscheen plotseling het nieuws dat het kwakkelende Intel mogelijk door Qualcomm zou worden overgenomen. Dat bleek een irreële suggestie. Intel in zijn geheel was, zelfs met een sterk gedaalde beurswaarde van circa 93 miljard dollar, niet zomaar op te slokken. Vijf maanden later is dat bedrag weer de 100 miljard gepasseerd, gevoed door een nieuwe geruchtenronde. Aangezien president Trump nu overnamesuggesties aanmoedigt, is de kans op een deal deze keer groter.

Intel in de aanbieding

Een probleem voor Qualcomm was dat Intel een log bedrijf is. Hoewel de Foundry-business aan het verzelfstandigen is, had een overnamedeal nooit enkel de productdivisie van Intel betroffen. De omzet uit de eigen chips heeft ‘Chipzilla’ namelijk nodig om het prijzige Foundry te financieren. Dat lukt overigens niet volledig: er zijn ook miljarden vanuit Washington nodig. Onder president Joe Biden verliep die financiering traag, maar was deze niet in twijfel getrokken. Zijn opvolger Donald Trump heeft minder zin in overheidssubsidies voor Intel en wil via tariefmuren de chipproductie terug op Amerikaanse bodem krijgen.

Om dat te bewerkstelligen, is er echter hulp vanuit de private sector nodig. Het Taiwanese TSMC is verreweg de grootste producent van geavanceerde halfgeleiders en dreigt door Trump te worden belaagd met astronomische importheffingen. TSMC bouwt wel chips in Amerika en zou de eigen fabriek in Arizone nog verder kunnen uitbreiden om dreigende tarieven te ontwijken. Nu wil de regering van Trump TSMC zelfs betrekken in een opsplitsing van Intel, meldt de New York Times.

Mogelijk gebeurt dit via een joint venture met TSMC, Broadcom en eventuele private equities of andere chippartijen. De potentiële opties variëren sterk: wellicht neemt TSMC enkel de Foundry-business over (inclusief enkele peperdure High-NA EUV-chipmachines van ASML), terwijl Broadcom het juist gemunt heeft op de ontwerp- en marketing-units.

Verwoesting van Amerikaanse chipreus?

Een Intel onder Broadcom-bewind doet de verbeelding spreken. The Register grijpt logischerwijs naar de beruchte reputatie van de Amerikaanse chipontwerper Broadcom, dat in veel opzichten als een private equity opereert. Zo heeft het VMware omgetoverd van een wirwar aan software-oplossingen tot een compacter pakket dat alleen voor beter bedeelde klanten financieel te verteren is.

Wat Broadcom met Intel zou doen, is giswerk. Toch is het in de lijn der verwachting dat het een onderdeel van Intel kan kopen. Dit in tegenstelling tot Qualcomm, dat (voor wat context) minder dan twee keer zoveel waard is op de beurs als Intel. TSMC zou in ieder geval wel raad weten met de chiplocaties van Intel, of in ieder geval de Amerikaanse. Met allerlei vergunningen al op zak en infrastructuur dat kan worden geïntegreerd, zou de capaciteitsgroei van de Taiwanese chipmaker in een stroomversnelling belanden. Of in ieder geval op het Amerikaanse continent, want volgens de anonieme NYT-bronnen is een aankoop van Intel Foundry’s Europese vestigingen nog een bespreekpunt.

Hoe dan ook omschrijven de plannen een beeld van een opgeknipt Intel. Toen we de Qualcomm-interesse in Intel afsloegen als onrealistisch, was dat omdat het gehele bedrijf niet zomaar uit elkaar te trekken was. Onder Gelsinger heerste er tot het eind een beeld dat de gok op chipfabricatie en -ontwerp samen de beste optie zou zijn op de lange termijn. Nu zijn zijn opvolgers meer geïnteresseerd in het hier en nu. Intel zonder Foundry zou een relatief betaalbare, maar kwakkelend overnamedoelwit zijn voor Broadcom (of toch Qualcomm?). Het verlies van Intels Foundry zou het einde betekenen van Chipzilla zoals we het kennen, met een onzekere toekomst.

