Amerikaans Stargate-project komt moeilijk van de grond door handelstarieven

De financiering van het ambitieuze Stargate-project van OpenAI en SoftBank zou met aanzienlijke vertragingen kampen. Ondanks de belofte van een investering van 100 miljard dollar (90 miljard euro) in AI-infrastructuur in de VS, hebben de economische risico’s verbonden aan handelstarieven de financieringsgesprekken vertraagd. Drie maanden na de aankondiging is er nog steeds geen concreet financieringsmodel of diepgaand overleg met potentiële investeerders.

Dat stellen bronnen van Bloomberg. De samenwerking tussen SoftBank-oprichter Masayoshi Son en OpenAI-medeoprichter Sam Altman werd in januari met veel bombarie aangekondigd. Het plan was om “onmiddellijk” 100 miljard dollar te investeren in AI-infrastructuur, met een uiteindelijk doel van ongeveer 500 miljard dollar. De werkelijkheid blijkt weerbarstiger: SoftBank heeft nog geen financieringsstructuur ontwikkeld of serieuze gesprekken gestart met banken en vermogensbeheerders.

Voorbereidende gesprekken met tientallen geldschieters – waaronder Mizuho, JPMorgan, Apollo Global Management en Brookfield Asset Management – hebben tot dusver geen concrete deals opgeleverd. Investeerders herbeoordelen de waarde van datacenters in het licht van toenemende economische onzekerheid en goedkopere AI-diensten.

Handelstarieven bemoeilijken financiële prognoses

Een belangrijke factor in de vertraging is het handelsbeleid van president Trump. De agressieve tarieven maken financiële projecties voor AI-projecten complexer. Hogere kapitaalkosten, terughoudendheid van kredietverstrekkers bij risicovolle investeringen, en zorgen over hoe een mogelijke wereldwijde recessie de vraag naar datacenters zou kunnen beïnvloeden, vertragen de voortgang.

Door tariefverhogingen op alles van serverracks tot koelsystemen en chips, kunnen de bouwkosten van datacenters met 5 procent tot 15 procent stijgen. Daarnaast zorgt de opkomst van goedkopere AI-modellen, zoals die van het Chinese startup DeepSeek, voor vragen over de langetermijnwinstgevendheid van projecten die verbonden zijn aan OpenAI.

Ondanks de financieringsproblemen heeft SoftBank binnen zijn Vision Fund-investeringsarm een team van 20 tot 30 mensen samengesteld om zich te concentreren op Stargate. Dit team, onder leiding van Vikas J. Parekh, werkt aan de versnelde uitrol van grootschalige datacenters.

Naast SoftBank staan Oracle en Mubadala’s MGX achter het Stargate-project. Het financieringsplan beoogt dat SoftBank een klein deel van het eigen vermogen (10 procent tot 20 procent) verstrekt, aangevuld met een schuldenlast.

