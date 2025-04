Atos rapporteert daling kwartaalomzet, maar noteert meer klantorders

Atos meldt een daling van de omzet in het eerste kwartaal. Dit is het gevolg van een lagere orderinstroom in 2024 door een sterke afname van de business process outsourcingactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf benadrukt dat er weer meer bestellingen van klanten binnenkomen.

De omzet van de IT-groep bedroeg 2,07 miljard euro. Dit is een daling van 15,9% ten opzichte van een jaar eerder. Zowel de cloud- als de cyberbeveiligingsdivisies hadden te maken met een volumedaling in het VK en het aflopen van contracten. De omzet daalde met respectievelijk 14% en 17,5%.

Toch steeg de orderinstroom van de groep op 31 maart naar 1,7 miljard euro, tegenover 1,6 miljard een jaar eerder. De zogenoemde book-to-bill ratio, die het aantal ontvangen bestellingen afzet tegen het aantal uitgevoerde, kwam uit op 81%. Dit staat tegenover 64% vorig jaar. Een hogere ratio duidt op een grotere kans dat nieuwe bestellingen worden binnengehaald.

CEO Philippe Salle verklaarde dat, hoewel de omzet onder druk bleef staan, de commerciële activiteit zich in het kwartaal verder herstelde. Dit getuigt volgens hem van vertrouwen bij klanten.

Mislukt opsplitsingsproject

Atos bouwde een schuld van 4,8 miljard euro op na een reeks dure overnames en een mislukt opsplitsingsproject. Het bedrijf wist in 2024 echter financieel overeind te blijven dankzij een herstructureringsplan dat met de schuldeisers werd overeengekomen.

Dit jaar sloot Atos al contracten ter waarde van honderden miljoenen euro’s met Britse en Servische overheden. Zo herstelde het bedrijf zich van eerdere contractbeëindigingen die zwaar op de resultaten drukten. Ook lanceerde de onderneming in maart een omgekeerde aandelensplitsing om de aandelenkoers te verhogen. Dit gebeurde nadat een recente kapitaalverhoging had geleid tot aanzienlijke verwatering van het aandelenbelang van bestaande aandeelhouders.

Salle presenteert op 14 mei in Parijs een nieuwe strategie voor het bedrijf tijdens een bijeenkomst voor investeerders. Hij is inmiddels de zesde CEO van Atos in twee jaar tijd