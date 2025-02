Atos onder druk: wat betekent de Franse redding voor de Benelux?

In een periode van intense transformatie en financiële herstructurering staat Atos voor cruciale uitdagingen die de toekomst van het bedrijf zullen bepalen. Hoewel de nieuwsberichten wereldwijd worden gedomineerd door crisisberichten over financiële zorgen en het ingrijpen van de Franse overheid, tekent zich in de Benelux een genuanceerder beeld af. We bespreken het rumoerige afgelopen jaar en de toekomst van het bedrijf tijdens een exclusief interview op het ‘Take IT to the Next Level’-event in Brussel in november.

De weinig optimistische berichten over het reilen en zeilen van Atos blijken niet wereldwijd een invloed te hebben. De Benelux-activiteiten tonen zelfs een opmerkelijke veerkracht. Met meer dan 650 werknemers en ruim 2.500 professionals die actief zijn voor klanten in de regio, blijft de lokale tak stabiel presteren. “Concreet zijn we geen klanten verloren”, benadrukt Punit Sehgal, verantwoordelijke voor de activiteiten van Atos en Eviden in de Benelux & Nordics. “In de Benelux vernieuwen 98% van onze klanten hun contracten, en 70% van onze 60 belangrijkste klanten werkt al langer dan tien jaar met ons samen”, legt hij gedetailleerder uit.

Deze cijfers zijn des te opmerkelijker gezien de bredere context waarin Atos opereert. De klanttevredenheid in België is in 2024 zelfs met vijf procent gestegen, wat suggereert dat de lokale dienstverlening grotendeels gevrijwaard blijft van de problemen op groepsniveau.

Franse overheidsinmenging en haar gevolgen

De financiële situatie van Atos tekenden het toneelbeeld tijdens 2024. Dat leidde tot intensieve speculatie over de toekomst van het bedrijf. Een belangrijk keerpunt kwam met de interventie van de Franse overheid, die een aandeel heeft verworven in strategische onderdelen van het bedrijf. De Franse overheid ging overstag door zorgen over nationale veiligheid en privacy, want Atos is een belangrijke partner voor de nationale digitale veiligheid en leverancier van technologie gebruikt door het Franse leger.

Voor lange tijd plande Atos de toekomst van het bedrijf te redden door een externe overnemer aan te trekken. Belangrijk hierbij is te weten dat in die overname de ‘strategisch belangrijke’ onderdelen die nu bij de Franse overheid in handen liggen, niet betrokken waren. “De Franse overheid wil controle over de richting behouden”, legt Clay Van Doren, Group Chief Growth Officer bij Atos, uit. “Ze willen voorkomen dat kritieke technologie en privacy-gevoelige systemen in verkeerde handen vallen.”

Financiële ademruimte

Ondanks interesse van verschillende partijen in een overname van Atos, krabbelden partijen keer op keer terug op hun overnamebod. Zelfs als dat bod geaccepteerd werd door het IT-bedrijf. Ondertussen heeft het bedrijf daarom besloten de discussies over een mogelijke overname effectief te beëindigen. Het turbulente jaar kon Atos met een positieve noot afsluiten door een financiële herstructurering rond te krijgen. Dat zorgt voor ademruimte, die het bedrijf de kans geeft haar ‘middellange termijnstrategie’ uit te voeren.

De gecreëerde ademruimte neemt niet weg dat de grip op het handelen van het bedrijf wel degelijk onder strengere controle staat. Namelijk door de inmenging van de Franse overheid, een nieuwe dynamiek die vraagt om meer verantwoording en controle. Niet de enige uitdaging want ook de aandeelhouders moeten tevreden blijven en talent moet behouden blijven. Geen evidente zaak, maar voor de toekomst benadrukt Van Doren dat innovatie en partnerschappen de kern blijven van de strategie.

Ambitieuze groeiplannen

Ondanks de turbulentie blijft Atos ambitieus in haar groeiplannen. Het bedrijf mikt op een verdubbeling van de omzet met partners in het ecosysteem tegen 2027. In de Benelux is deze partnerstrategie niet nieuw: het bedrijf werkt al jaren nauw samen met technologie-vendors om gezamenlijk klanten te bedienen.

De focus ligt vooral op vijf kerngebieden:

Artificial Intelligence en data-analyse Digital workplace solutions Netwerk-infrastructuur Cloud services Cybersecurity

Vooral op het gebied van AI ziet het bedrijf significante groeikansen op globaal niveau. Aangezien AI het technologie-landschap domineert, vinden we dat geen opmerkelijke uitspraak. “Onze AI- en data-tak is de afgelopen drie jaar verdrievoudigd”, merkt Van Doren op. Opnieuw is hier wat voorzichtigheid geboden met het aannemen van die stelling, met in het achterhoofd de stand van de AI-wereld drie jaar geleden.

Meer concrete inzichten halen we dan uit de concrete aanpak die er wordt gehanteerd, waarbij de nadruk blijkt te worden gelegd op business outcomes en niet op pure technologie. “We kijken altijd naar de praktische toepassingen en de impact op werknemers”, legt Sehgal uit. “Het gaat niet om automatisering om het automatiseren, maar om het creëren van echte meerwaarde voor onze klanten.”

De Benelux als stabiele basis

De Benelux-activiteiten blinken uit op vlak van end-to-end IT-dienstverlening, aldus Sehgal. “We zijn één van de grootste cybersecurity-providers in België, zowel in de publieke als private sector,” stelt Sehgal. “Onze aanpak verschuift steeds meer naar de business-side van onze klanten, waarbij we kijken naar concrete business outcomes in plaats van pure technologie-implementaties.”

Deze pragmatische benadering lijkt zijn vruchten af te werpen. De hybride cloud-activiteiten groeien gestaag, en de cybersecurity-diensten blijven een stabiele pijler van de activiteiten die Atos in deze regio uitvoert.

Een stabiel leiderschap?

Over de toekomststrategie konden Sehgal en Van Doren zelf nog niet veel delen. Dit interview werd afgenomen voor het aantreden van de nieuwe CEO, Philippe Salle, in februari 2025 is gestart. Zij verwachtten in ieder geval geen grote strategiewijziging. Eigenlijk kunnen we wel zeggen bij de komst van opnieuw een nieuwe CEO. Deze positie heeft een opmerkelijke reputatie: in ongeveer drie jaar tijd versleet het bedrijf zeven CEO’s. Meer stabiliteit binnen die leiderschapsfunctie zou zeker bijdragen aan de stabiliteit waar het bedrijf wereldwijd aan probeert te sleutelen.

Sehgal ziet er geen problemen in de huidige strategie te blijven voeren gezien de veerkracht in onze regio. “Er is lokaal zeker geen nieuwe strategie nodig. Dat bewijst onze positie in het lokale cybersecurity-landschap des te meer.”

Sterke lokale prestaties

Het contrast tussen de mondiale uitdagingen van Atos en de sterke prestaties in de Benelux is opvallend. Terwijl het bedrijf op groepsniveau worstelt, toont de lokale organisatie veerkracht en stabiliteit. De focus op concrete resultaten, klantentevredenheid en pragmatische innovatie lijkt in de Benelux zijn vruchten af te werpen.

De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van Atos. Met een nieuwe CEO en voortdurende transformatie-initiatieven, staat het bedrijf voor belangrijke keuzes. Voor de Benelux-activiteiten lijkt de uitdaging vooral te liggen in het voortzetten van de huidige koers.