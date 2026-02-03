Sterke cijfers NXP maskeren zwakte telecomtak en onrust op beurs

NXP Semiconductors heeft het vierde kwartaal van 2025 afgesloten met een omzet van 3,34 miljard dollar. Daarmee presteerde het bedrijf boven het midden van de eerder afgegeven verwachting en zette het een duidelijke sequentiële verbetering neer in alle eindmarkten.

Over heel 2025 kwam de omzet uit op 12,27 miljard dollar, wat neerkomt op een daling van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens topman Rafael Sotomayor wist NXP zich in een lastig eerste halfjaar staande te houden door strak operationeel management, terwijl het tegelijk bleef investeren in strategische speerpunten zoals softwaregedefinieerde voertuigen en fysieke AI. Door gerichte overnames is het portfolio versterkt om leidend te blijven in intelligente edge-systemen voor automotive, industrie en IoT. In combinatie met een aantrekkende vraag ziet het bedrijf ruimte voor winstgevende groei, met blijvende aandacht voor kostenbeheersing, margeverbetering en optimalisatie van het productaanbod.

De brutomarge volgens GAAP kwam in het vierde kwartaal uit op 54,2 procent, met een operationele marge van 22,3 procent en een winst per aandeel van 1,79 dollar. Op non-GAAP basis lagen deze cijfers duidelijk hoger, met een brutomarge van 57,4 procent, een operationele marge van 34,6 procent en een winst per aandeel van 3,35 dollar. De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg 891 miljoen dollar, wat na investeringen resulteerde in een vrije kasstroom van 793 miljoen dollar.

Automotive bleef met afstand de grootste markt voor NXP met een kwartaalomzet van 1,876 miljard dollar. Industrial & IoT kwam uit op 640 miljoen dollar en groeide 24 procent op jaarbasis. Ook de mobiele activiteiten lieten stevige groei zien. Alleen Communications Infrastructure & Other daalde scherp. Volgens Reuters wijst die daling van 18 procent op terughoudende investeringen door telecomoperators, wat dit segment duidelijk onder druk zet.

Industriële markt heeft bodem bereikt

Reuters plaatst de cijfers bovendien in een bredere marktcontext. De verbetering bij Industrial & IoT wordt daar gezien als een mogelijk teken dat de industriële markt zijn bodem heeft bereikt. Dat is relevant, omdat ongeveer 55 procent van de omzet van NXP uit automotive komt en circa 18 procent uit de industriële markt. Juist deze twee segmenten bepalen daarmee in grote mate het herstel.

In oktober zette NXP meerdere strategische stappen. Zo wordt de Trimension SR150 UWB-chip ingezet in medische bezorgdrones van Jedsy X voor zeer nauwkeurige positionering. Kort daarna introduceerde het de i.MX 952 applicatieprocessor, gericht op AI-gedreven visie, mens-machine-interactie en in-cabin sensoren in voertuigen. Eind oktober rondde NXP bovendien de overnames af van Aviva Links en Kinara, samen goed voor ruim een half miljard dollar, waarmee het zijn positie in connectiviteit en edge AI verder verstevigde.

Begin 2026 loste het bedrijf vervroegd voor 500 miljoen dollar aan obligaties af. Op 2 februari werd daarnaast de verkoop van de MEMS-sensoractiviteiten afgerond voor 900 miljoen dollar, met een mogelijke aanvullende opbrengst afhankelijk van technische mijlpalen.

Koers van het aandeel daalt

Voor het eerste kwartaal van 2026 verwacht NXP een omzet tussen 3,05 en 3,25 miljard dollar. Volgens Reuters ligt het midden van deze verwachting boven de analistenconsensus. Ook de verwachte aangepaste winst per aandeel ligt boven de marktverwachting. Toch daalde het aandeel in de nabeurshandel met ongeveer 5 procent. Reuters schrijft dat beleggers mogelijk vooral kijken naar de zwakte in de communicatietak, ondanks de sterkere vooruitzichten voor automotive en industrie.