Microsoft-plan moet energie en water beschermen bij datacenteruitrol

Microsoft lanceert een nieuwe aanpak voor de bouw van AI-datacenters in Amerika, met vijf concrete toezeggingen aan lokale gemeenschappen. Het bedrijf belooft volledige elektriciteitstarieven te betalen, waterverbruik te minimaliseren en lokale banen te creëren. De aanpak moet voorkomen dat gemeenschappen de rekening betalen voor de AI-infrastructuurboom.

De techgigant noemt het het ‘Community-First AI Infrastructure’-initiatief, een reactie op groeiende zorgen over de impact van grootschalige datacenterontwikkelingen. In tientallen Amerikaanse staten zijn de elektriciteitstarieven voor huishoudens gestegen, mede gedreven door inflatie en netupgrades. Gemeenschappen vrezen dat datacenters hun energie- en waterbronnen onder druk zetten zonder dat ze daar iets voor terugzien.

Microsoft benadrukt dat het initiatief voortborduurt op historische lessen uit Amerikaanse infrastructuurprojecten. Van kanalen en spoorwegen tot het elektriciteitsnet en snelwegen: elk tijdperk bracht conflicten over wie de lasten van vooruitgang droeg. “Succesvolle infrastructuurprojecten slagen alleen wanneer gemeenschappen voelen dat de voordelen opwegen tegen de kosten,” aldus het bedrijf.

Elektriciteitstarieven blijven betaalbaar

De eerste toezegging richt zich op energie. Microsoft vraagt nutsbedrijven en staatscommissies om tarieven hoog genoeg te zetten om de volledige elektriciteitskosten van hun datacenters te dekken. Zo moeten huishoudens niet opdraaien voor de AI-infrastructuur. In Wyoming werkt Microsoft al met Black Hills Energy aan een samenwerking die zorgt dat datacentergroe de lokale gemeenschap versterkt in plaats van belast.

Daarnaast contracteert het bedrijf vroeg met nutsbedrijven over stroombehoeften en financiert het zelf transmissie- en substationverbeteringen. In het Midcontinent Independent System Operator (MISO)-netwerk heeft Microsoft 7,9 GW aan nieuwe elektriciteitsopwekking gecontracteerd, meer dan het dubbele van het huidige verbruik.

Waterverbruik drastisch omlaag

Op het gebied van water committeert Microsoft zich aan een verbetering van 40 procent in water-intensiteit tegen 2030 voor zijn volledige datacenterpark. Het bedrijf introduceerde eerder een nieuw datacenterontwerp met een gesloten koelsysteem dat geen drinkwater meer nodig heeft voor koeling. Deze next-generation designs zijn al uitgerold in Wisconsin en Georgia.

In Quincy, Washington, een droge regio met grondwaterdruk, bouwde Microsoft de Quincy Water Reuse Utility die datacenterkoelwater behandelt en hergebruikt. Bij het datacenter in Leesburg, Virginia, financiert het bedrijf meer dan 25 miljoen dollar aan water- en rioleringsverbeteringen. Daarbij belooft Microsoft meer water aan te vullen dan het onttrekt, via projecten zoals lekdetectie in stedelijke systemen en herstel van wetlands in het Midwesten.

Lokale banen en AI-vaardigheden

Microsoft sluit een nieuw partnerschap met North America’s Building Trades Unions (NABTU) om apprenticeship-programma’s voor vakmanschap te versterken in regio’s waar datacenters worden gebouwd. Volgens LinkedIn-data groeiden vacatures voor datacenterfuncties wereldwijd met 23 procent en in de VS met 13,5 procent jaar-op-jaar in 2025.

De Datacenter Academy, een programma met lokale community colleges, traint mensen voor operationele rollen. In Boydton, Virginia, hebben honderden studenten via dit programma IT- en critical facilities-certificeringen behaald. In 2024 opende daar een Critical Environment Training Lab met gedoneerde datacenter-apparatuur voor hands-on training. Microsoft breidt dit programma uit naar andere staten waar het nieuwe datacenters bouwt.

Daarnaast investeert het bedrijf in AI-training voor K-12-scholen, bibliotheken en kleine bedrijven in datacentergemeenschappen. Lokale bibliotheken worden uitgerust met AI-tools en -trainingen, terwijl kamers van koophandel flexibele grants ontvangen voor AI-upskilling van werknemers.

Quincy als succesverhaal

In Quincy, Washington, waar Microsoft sinds 2008 meer dan twintig datacenters bouwde, daalde het armoedepercentage van 29,4 procent in 2013 naar 13,1 procent in 2023. De belastinginkomsten uit onroerend goed in de county verdrievoudigden van 60 naar 180 miljoen dollar. De stad opende vorig jaar een nieuw medisch centrum van 54.000 vierkante voet en renoveerde de high school met state-of-the-art faciliteiten.

Microsoft belooft in alle datacentergemeenschappen volledige onroerendgoedbelasting te betalen zonder kortingen te vragen. Het bedrijf biedt werknemers twee voordelen: 25 dollar matching per vrijwilligersuur bij non-profits en dollar-voor-dollar matching van donaties tot 15.000 dollar per jaar. In 2024 genereerde dit programma in de VS 229,1 miljoen dollar aan donaties voor 29.000 non-profits, plus 964.000 vrijwilligersuren.

