Nvidia investeert 2 miljard in CoreWeave voor uitbreiden datacenters

Nvidia heeft twee miljard dollar geïnvesteerd in CoreWeave en breidt de samenwerking uit om meer dan 5 gigawatt aan AI-fabrieken te bouwen tegen 2030. Deze AI-fabrieken, ook wel datacenters, bieden bedrijven GPU-kracht voor het ondersteunen van AI.

Nvidia en CoreWeave kondigen een forse uitbreiding aan van hun langlopende samenwerking. Eerstgenoemde investeert twee miljard dollar in CoreWeave Class A-aandelen tegen een koers van 87,20 dollar per stuk.

De vraag naar AI-compute groeit exponentieel. Om daaraan tegemoet te komen, gaan Nvidia en CoreWeave hun infrastructuur, software en platformafstemming intensiveren. CoreWeave ontwikkelt en beheert AI-fabrieken met behulp van Nvidia’s accelerated computing-technologie. De financiële kracht van Nvidia zal het proces versnellen voor het verwerven van land, stroom en gebouwen die nodig zijn voor deze faciliteiten.

AI-fabrieken als basis voor industriële revolutie

“AI treedt zijn volgende fase in en drijft de grootste infrastructuuropbouw in de menselijke geschiedenis aan”, zegt Nvidia-CEO Jensen Huang. “De diepgaande expertise van CoreWeave op het gebied van AI-fabrieken, platformsoftware en ongeëvenaarde uitvoeringssnelheid worden in de hele sector erkend. Samen racen we om te voldoen aan de buitengewone vraag naar Nvidia AI-fabrieken – de basis van de AI-industriële revolutie.”

CoreWeave specialiseert zich in AI-infrastructuur. Het bedrijf nam in maart nog AI-modelontwikkelaar Weights & Biases over, en trok de interesse van Cisco met een waardering van $23 miljard.

De samenwerking omvat ook technische integratie. CoreWeave gaat meerdere generaties Nvidia-infrastructuur inzetten, waaronder het Rubin-platform, Vera CPU’s en Bluefield-opslagsystemen. Nvidia test en valideert op zijn beurt CoreWeave’s AI-native software, zoals SUNK en CoreWeave Mission Control, met als doel deze op te nemen in Nvidia’s referentiearchitecturen voor cloudpartners en enterprise-klanten.

Michael Intrator, medeoprichter, voorzitter en CEO van CoreWeave, benadrukt dat de samenwerking voortkomt uit een fundamentele overtuiging: “AI slaagt wanneer software, infrastructuur en operations samen worden ontworpen. Nvidia is het meest gevraagde computerplatform in elke fase van AI – van pre-training tot post-training – en Blackwell biedt de laagste kostarchitectuur voor inferencing.”

Tip: Waarom het stormt rondom CoreWeave