Axis introduceert software om parkeerovertredingen te detecteren

Axis komt met de oplossing Parking Violation Detection om parkeerovertredingen te detecteren. De oplossing maakt gebruik van netwerkcamera’s die tot een afstand van 100 meter kunnen controleren of iemand fout geparkeerd staat.

Netwerkcamera’s uitgerust met Parking Violation Detection kunnen meerdere verkeersstroken op dezelfde straat tot 100 meter controleren. Wanneer de camera een parkeerfout identificeert, stuurt de software automatisch een melding naar de operator. Op deze manier kan de politie of parkeerwachters direct actie ondernemen door het bekeuren of wegslepen van het voertuig. Dit moet lange verkeersopstoppingen en gevaarlijke situaties sneller verhelpen.

Dataverwerking op de camera

De analytics-software maakt gebruik van verschillende on-image overlays om te controleren of er daadwerkelijk sprake is van een parkeerovertreding. De camera zelf is een PTZ-Camera (Pan, Tilt, Zoom) waarmee een operator kan inzoomen op de potentiële overtreding om aanvullende details vast te leggen. Met privacy maskering is het mogelijk om delen van het beeld te selecteren, zoals privéterrein, om de weergave en opname hiervan te blokkeren. De dataverwerking vindt plaats op de camera zelf, wat de oplossing kostenefficiënt en schaalbaar moet maken. Ook zorgt deze software ervoor dat systeemkosten en opslag- en netwerkverbruik lager komen te liggen.

“Deze intelligente oplossing helpt niet alleen files en ongevallen te voorkomen, maar kan ook het rijgedrag op de lange termijn veranderen”, zegt Jeroen Kouwenhoven, Eco System Manager Enterprise Solutions bij Axis. “Een betere verkeersdoorstroming zorgt immers voor minder gestreste weggebruikers en maakt steden leefbaarder. De technologie is daarnaast erg flexibel en voor steden eenvoudig te integreren in de bestaande netwerkinfrastructuur.”