Forse stijgingÂ wereldwijde IT-uitgaven in 2025

De wereldwijde IT-uitgaven stijgen in 2025 naar verwachting met 7,9 procent tot een totaal van 5,43 biljoen dollar. Dat blijkt uit de meest recente prognose van onderzoeksbureau Gartner.

Ondanks een strategische rem op nieuwe investeringen als gevolg van wereldwijde economische onzekerheden, blijft de digitale transformatie, gedreven door kunstmatige intelligentie en generatieve AI, de motor voor groei.

De groei in 2025 volgt op een stijging van 7,4 procent in 2024. Vooral de uitgaven aan datacentersystemen nemen sterk toe. Met een toename van ruim 42 procent behoort dit segment tot de snelstgroeiende onderdelen van de IT-markt. Volgens Gartner is deze groei vooral te danken aan de vraag naar AI-geoptimaliseerde servers, die in 2027 drie keer zoveel waard zullen zijn als traditionele servers. In 2021 was deze markt nog nauwelijks aanwezig.

Geopolitieke spanningen

Tegelijkertijd zorgt wat Gartner een uncertainty pause noemt voor terughoudendheid bij CIO’s als het gaat om nieuwe IT-investeringen. Deze pauze, die sinds het tweede kwartaal van 2025 voelbaar is, komt voort uit economische zorgen en geopolitieke spanningen. Organisaties kiezen er steeds vaker voor om bestaande budgetten niet te verlagen, maar wel strategisch uit te stellen. Daarbij worden vooral hardware- en infrastructuurprojecten geraakt, mede door prijsstijgingen en verstoringen in de toeleveringsketen. Bestaande contracten voor bijvoorbeeld cloud- en managed services blijven daarentegen grotendeels ongemoeid.

Hoewel veel bedrijven het jaar 2025 beter zijn begonnen dan 2024, verwacht slechts een kwart dat ze hun eigen doelen dit jaar zullen overtreffen. Dat blijkt uit een enquête van Gartner onder 252 senior executives in Noord-Amerika en West-Europa. Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat 62 procent van de ondervraagden AI ziet als doorslaggevend voor concurrentiepositie in de komende tien jaar. Dit benadrukt dat technologische innovatie ook onder moeilijke omstandigheden een strategische prioriteit blijft.

Gartner merkt op dat generatieve AI zich momenteel in een fase bevindt waarin verwachtingen en realiteit meer in balans worden gebracht. In plaats van grootschalige experimenten richten IT-leiders zich nu vaker op concrete toepassingen die snel inzetbaar zijn. Daarbij groeit de belangstelling voor eenvoudige, kant-en-klare oplossingen die geïntegreerd worden aangeboden door bestaande softwareleveranciers. Hoewel veel CIO’s dergelijke functionaliteit gepresenteerd krijgen, betekent dat niet automatisch dat zij deze ook direct implementeren; de nadruk ligt meer op bewezen toegevoegde waarde op de korte termijn dan op beloftevolle technologie alleen.

Ondanks alle onzekerheden blijft technologie voor veel bedrijven een essentieel instrument om concurrentievoordeel te behouden. Ruim 64 procent van de ondervraagde leiders ziet technologische investeringen als de sleutel tot succes, ook in een verslechterend economisch klimaat.