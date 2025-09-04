Steeds meer organisaties integreren AI-oplossingen in hun dagelijkse IT-processen. Denk aan AI-tools die ondersteunen bij coderen, chatbots die automatisch IT-tickets oplossen, IT-problemen voorspellen of taken aan de juiste teams toewijzen. Dat AI de rol van IT-teams verandert, is zeker. Maar wat is de impact van AI op de productiviteit van IT-teams? Willem Meints, Chief AI Architect bij Info Support, deelt zijn inzichten aan de hand van data en eigen ervaringen.

Productiviteit onder druk: de rol van AI

Productiviteit binnen IT-teams is al jaren een belangrijk onderwerp. De druk op de beschikbaarheid van personeel is groot: er moet steeds meer werk worden verzet met minder mensen, mede door de toenemende automatisering. Volgens Willem Meints valt er veel winst te behalen met AI, maar is het wel belangrijk om realistisch te blijven. “Mensen zijn wakker geschud door AI, maar we moeten ook realistisch zijn: het is geen magische oplossing. Het kan helpen om meer tijd te besteden aan kwaliteit en diepgang, doordat routinematig programmeerwerk door de computer wordt overgenomen. Maar als je AI codes laat schrijven terwijl je hier zelf geen kennis van hebt, dan kun je de kwaliteit van de output niet beoordelen. IT-kennis is en blijft onmisbaar, ook als AI je een handje helpt.”

50 tot 70 procent tijdwinst met AI

AI wordt door teams op verschillende manieren ingezet. Denk bijvoorbeeld aan het omzetten van legacyprojecten: “Bij het moderniseren van oude software kun je met AI tot wel 50 tot 70 procent tijdswinst behalen. Een migratieproject dat voorheen maanden duurde, is nu in enkele weken afgerond. Niemand vindt het leuk om oude code om te zetten, dus als AI dat grotendeels kan overnemen, levert dat enorme efficiëntie op. Mijn verwachting is dat codeconversie met AI steeds meer de standaard wordt.”

AI helpt niet alleen bij het moderniseren van code, maar ook bij het snel ontwikkelen van ideeën, het stroomlijnen van het feedbackproces en het automatiseren van processen. Ook op het gebied van samenwerking en afstemming helpt AI om wensen en eisen van de klant sneller en nauwkeuriger te vertalen naar concrete IT-oplossingen.

Hoe meet je productiviteit?

Als je AI wil inzetten om de productiviteit te verhogen, hoe meet je dan het succes? Volgens Willem zijn er twee benaderingen: “Je kunt heel wetenschappelijk de tijd voor elke taak registreren, maar dat is in de praktijk nauwelijks haalbaar. Mijn advies is om de top vijf belangrijkste taken te kiezen en daarvan bij te houden hoeveel tijd ze kosten. Vervolgens toets je of jouw hypothese – bijvoorbeeld een tijdwinst van 30 procent – klopt nadat je AI bent gaan inzetten bij het uitvoeren van deze taken. Echter, productiviteit verhogen moet nooit het enige doel zijn. Je wilt ook de kwaliteit waarborgen en de veiligheid van je oplossing in het oog houden.” AI kan verrassende inzichten geven, maar vereist ook een kritische blik: “We weten allemaal dat taalmodellen kunnen hallucineren, dus menselijke controle blijft essentieel. Bij Info Support zetten we AI in voor het genereren en moderniseren van code en geautomatiseerde kwaliteitscontroles, maar ontwikkelaars checken altijd de AI-code en documentatie. Zo blijven kwaliteit en veiligheid gewaarborgd.”

Kosten versus baten

De inzet van AI zorgt er misschien voor dat de kosten voor arbeidsuren omlaag kunnen, maar hoe zit het met de kosten voor de gebruikte AI-tools? Willem waarschuwt dat bedrijven hier snel de grip op kunnen verliezen. “Er zijn veel tools beschikbaar en iedere maand komen er nieuwe interessante tools uit, maar als je al die tools zomaar gaat inzetten, lopen de kosten snel op, omdat providers vaak rekenen op basis van gebruik.”

Wat betekent AI voor onze beroepsgroep?

Naast deze praktische uitdagingen brengt AI ook bredere veranderingen met zich mee voor de sector. De toenemende druk op productiviteit en de opkomst van AI kunnen bij IT’ers zorgen voor onzekerheid over hun toekomst: worden ze straks overbodig? Tegelijkertijd is er discussie over de toekomst van het vakgebied, want er stromen steeds minder IT-studenten in. Dat vergroot weer de krapte op de arbeidsmarkt.

Volgens Willem zal het takenpakket van IT’ers zeker veranderen, maar echt zorgen maken hoeven zij zich niet: “AI verandert wat je doet, maar de behoefte aan slimme automatisering blijft groeien. Er blijft genoeg uitdagend werk over voor IT’ers die zich blijven ontwikkelen. AI vraagt om een andere manier van werken én denken binnen teams.” Kennis is en blijft hierbij cruciaal: “Je kunt nu dingen bouwen waar je geen verstand van hebt, maar bedrijven moeten niet denken dat AI alles weet. Investeer in de kennis van AI, maar vergeet de algemene IT-kennis niet.”

De toekomst van IT-teams

AI heeft een grote impact op de productiviteit van IT-teams, maar het is geen wondermiddel. De grootste winst zit in het automatiseren van handmatige, repetitieve taken, zodat IT’ers zich kunnen richten op kwaliteit, innovatie en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Willems tip voor IT-managers: “Blijf investeren in kennis, wees kritisch op de tools die je gebruikt en zorg dat je team meegroeit met de veranderingen. AI is zo slim als degene die het gebruikt – en gelukkig maar!”