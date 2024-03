Amazon Web Services (AWS) breidt de datacentercapaciteit uit. Opvallend hierin is dat het datacenter draait op kernenergie. Deze vorm van energie is om meerdere redenen interessant voor datacenters en de verduurzaming van deze industrie.

AWS heeft een datacenter opgekocht van energieproducent Talen Energy. Het gebouw houdt de infrastructuur draaiende op basis van de opgewekte energie van de aangrenzende kerncentrale. Hier brengt de overname geen verandering in. AWS heeft bij de overname een contract afgesloten om de stroomvoorzieningen mee over te nemen, aangezien de kerncentrale eveneens in handen is van Talen Energy.

Een datacenter verbruikt veel energie. De energietoevoer zal AWS optrekken naar 960 Megawatt, het bedraagt een flink aandeel van de totale productie van de kerncentrale (2,5 Gigawatt). De stroomvoorziening voor het datacenter komt overeen met het gemiddelde energieverbruik van opgeteld 363 Nederlandse gezinnen per uur. Deze vergelijking is gebaseerd op cijfers van 2022, afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Een koolstofvrije energiebron met extra voordeel

AWS doet de overname vanuit het oogpunt om meer in te zetten op koolstofvrije energie. Verduurzaming is een belangrijk agendapunt voor de datacenter-industrie. Datacenters krijgen veel politieke tegenwind door hun torenhoge water- en energieverbruik. De Dutch Data Center Association houdt de situatie voor Nederland in het oog en berekende dat in 2021 3.700 Gigawattuur elektriciteit geleverd werd aan datacenters. In het totale stroomgebruik in Nederland is dat volgens de associatie een aandeel van 3,3 procent. Aangezien er steeds meer datacenters bij worden gebouwd in Nederland, is het belangrijk dat dit aandeel zo laag mogelijk wordt gehouden.

Een koolstofvrije energiebron kan in deze context iets bijdragen. De energiebron zal het verbruik in het datacenter niet laten dalen, maar voorkomt dat het opwekken van de energie voor bijkomende uitstoot zorgt. Koolstofvrije energiebronnen zijn er in verschillende vormen. Zo wil Google zijn datacenters in Nederland op koolstofvrije energie laten draaien door middel van windmolens. Kerncentrales zijn een andere vorm van deze energiebron.

Het overgenomen datacenter van AWS heeft nog een bijkomend aspect dat belangrijk is voor het duurzame verhaal. Doordat het datacenter in de nabijheid van de kerncentrale ligt, is het mogelijk aan warmte-recuperatie te doen. Alle servers in het datacenter creëren een enorme warmte die kan worden doorgesluisd naar de kerncentrale. Daar kan de warmte zich nuttig maken in het proces van kernsplitsing.

Lees ook: Datacenters spelen een cruciale rol in duurzaamheidstransitie

Ieder datacenter straks een kerncentrale?

De keuze om het probleem onder handen te nemen met een kerncentrale, krijgt de laatste tijd meer aandacht. Enkelen zien het als een oplossing voor de bijkomende uitdagingen van AI. Deze technologie drijft het energieverbruik van datacenters explosief op. Het zet cloudproviders voor de uitdaging om de wens voor generatieve AI, dat een aangelegenheid in de cloud is door een gebrek aan AI-pc’s, te combineren met de wens voor schonere datacenters.

Digital Realty, een Amerikaans bedrijf dat bouwwerken voor datacenters uitvoert, denkt dat deze wensen alleen te verenigen zijn met kernenergie. Dat idee trekt CTO Chris Sharp ver door in een voorspelling aan de BBC dat ieder datacenter over een eigen kernreactor zal beschikken. Volgens hem gebeurt dit zelfs al binnen afzienbare tijd. Sharp gaat er niet dieper op in waarom alleen kernenergie aan de hoge noden kan voldoen, maar cloudspelers lijken dit denkpatroon wel te volgen. Zo bleek Microsoft eind vorig jaar op zoek te zijn naar een programma-manager die de nucleaire strategie van het bedrijf kan uitdenken.

Continu energie

Kernenergie heeft nog een aspect dat voornamelijk voor cloudaanbieders aantrekkelijk is. De voorziening heeft namelijk minder variabelen waarvan het afhankelijk is. Windmolens bijvoorbeeld zijn afhankelijk van het weer en ook de energieproductie van zonnepanelen gebeurt alleen maar zolang er daglicht is. Datacenters kunnen zich daar niet aan aanpassen en servers moeten ook tijdens de nacht draaien.

Het is zelfs extreem belangrijk voor datacenters dat continuïteit gewaarborgd kan worden. Een stroompanne zorgt dat bedrijven de cloud niet meer kunnen gebruiken en voor bedrijven die programma’s volledig in de cloud draaien, moet het werk gedwongen worden stilgelegd. Daarom dat er bij datcenters een noodgenerator wordt voorzien die bijvoorbeeld draait op olie. Het gaat zelfs zo ver dat datacenters contracten hebben lopen met plaatselijke benzinestations om de noodgenerator draaiende te houden als het noodlot toeslaat. Dat hebben we in Zwitserland met onze eigen ogen gezien tijdens een rondleiding in Green Datacenter AG.

De overname van AWS is dus op meerdere vlakken een slimme zet. Voor een deel ligt het in de duurzaamheidsstrategie, waar de warmte-recuperatie een interessant verhaal is voor zowel de kerncentrale als het milieu. Bovendien geeft het een oplossing aan de toenemende energiebehoeften van datacenters door de opkomst van AI. We zullen er dus niet van versteld staan als we meer cloudproviders dergelijke overnames horen doen de komende jaren.