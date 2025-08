Odido onthult oorzaak van landelijke storing

Vannacht en vanmorgen kampte Odido met een grootschalige storing. Het mobiele netwerk was onbereikbaar tot later vanmorgen, maar ook werden er meldingen gedaan van problemen met bedraad internet. Nu legt een woordvoerder uit wat er precies misging.

“Tijdens nachtelijke onderhoudswerkzaamheden aan een van onze datacenters zijn er problemen ontstaan op ons netwerk”, aldus een woordvoerder van Odido. “Deze deden zich voornamelijk voor op het mobiele netwerk. Hierdoor was het tijdelijk niet mogelijk om te bellen, en konden er problemen optreden bij het verzenden van sms’jes of het gebruik van mobiel internet.”

Nog steeds problemen

De storing is grotendeels verholpen. Echter zijn er op moment van schrijven nog problemen met een deel van het mobiele netwerk van Odido. In de regio Noord-Holland en Rotterdam werkt de operator nog aan een oplossing, aldus de woordvoerder. “Voor een groot deel van onze klanten geldt dat zij weer gebruik kunnen maken van spraak, sms en internetdiensten via mobiel. We hopen dat spoedig al onze klanten weer volledig verbonden zullen zijn.”

Het is verre van de eerste keer dat het netwerk van Odido problemen ondervindt. Zo was er sprake van een drietal storingen in juni, waarbij de tweede veroorzaakt werd door de gevolgen van de eerste DNS-storing.

