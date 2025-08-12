HPE maakt ProLiant-servers met Nvidia Blackwell beschikbaar

HPE kondigt significante uitbreidingen aan van zijn Nvidia AI Computing-portfolio. De nieuwe ontwikkelingen versterken de integratie met Nvidia AI Enterprise en brengen de nieuwste Nvidia AI-modellen naar HPE Private Cloud AI. Daarnaast gaat HPE ProLiant servers leveren met Nvidia Blackwell-architectuur voor geavanceerde AI-workloads.

De nieuwe HPE ProLiant-servers met Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell-GPU’s komen dit jaar beschikbaar. HPE introduceert twee configuraties: de HPE ProLiant DL385 Gen11-server ondersteunt tot twee Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition-GPU’s in een nieuw 2U RTX PRO Server-formaat. Deze luchtgekoelde server is geschikt voor datacenters die de groeiende AI-vraag van bedrijven moeten ondersteunen.

Daarnaast komt de HPE ProLiant Compute DL380a Gen12-server, die tot acht Nvidia RTX PRO 6000-GPU’s ondersteunt in een 4U-formaat. Deze configuratie wordt in september geleverd.

De servers zijn ontworpen voor diverse workloads en beschikken over securityfeatures, via HPE Integrated Lights Out (iLO) 7 Silicon Root of Trust. De beveiligde enclave maakt fraudebestendige bescherming en kwantumbestendige firmware-ondertekening mogelijk. Gecentraliseerde, cloudnative lifecycleautomatisering via HPE Compute Ops Management reduceert IT-uren voor serverbeheer met tot 75 procent.

Private Cloud AI krijgt nieuwe mogelijkheden

HPE Private Cloud AI, de kant-en-klare AI-factory-oplossing die samen met Nvidia werd ontwikkeld, krijgt ondersteuning voor de nieuwste versies van Nvidia Nemotron-modellen voor agentic AI. Ook wordt er ondersteuning toegevoegd voor Cosmos Reason vision language model (VLM) voor physical AI en robotica, en de Nvidia Blueprint for Video Search and Summarization (VSS 2.4).

Met deze blueprint kunnen bedrijven video analytics AI-agents bouwen die waardevolle inzichten uit grote hoeveelheden videodata halen. Door de voortdurende samenwerking tussen HPE en Nvidia is HPE Private Cloud AI ontworpen om de snelste implementatie van Nvidia NIM-microservices te leveren voor de nieuwste AI-modellen.

De HPE ProLiant DL385 Gen11 en HPE ProLiant Compute DL380a Gen12-servers met Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition-GPU’s zijn vanaf vandaag te bestellen. De wereldwijde levering begint op 2 september 2025.

HPE Private Cloud AI-ondersteuning voor NVIDIA Nemotron-modellen, Cosmos Reason en Nvidia Blueprint for VSS 2.4 wordt beschikbaar in de tweede helft van 2025. De volgende generatie HPE Private Cloud AI met Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition-GPU’s komt ook in de tweede helft van 2025 uit.

