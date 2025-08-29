VS-staatsbelang Intel moet verkoop foundry-tak voorkomen

De Amerikaanse regering investeert 8,9 miljard dollar (7,6 miljard euro) in Intel via een conversie van federale subsidies naar aandelenkapitaal. CFO David Zinsner bevestigt dat de deal bedoeld is om te voorkomen dat Intel zijn verlieslijdende foundry-divisie verkoopt.

Tijdens een Deutsche Bank-conferentie afgelopen donderdag onthulde Zinsner de strategische motivatie achter de recente overheidsinvestering, schrijft FT. De Trump-regering heeft een 10 procent aandelenbelang in Intel verworven door subsidiegelden uit de CHIPS Act om te zetten naar aandelen. De deal bevat een beschermingsmechanisme: een vijfjarige warrant waarmee de overheid nog eens 5 procent kan nemen als Intel zijn aandeel in de foundry-business onder de 51 procent laat zakken.

Strategische overwegingen

Het directe staatsbelang moet potentiÃ«le klanten ook een ander perspectief geven op Intel. Tot nu toe hebben grote spelers als Nvidia, Apple en Qualcomm geen orders geplaatst bij Intel Foundry. Ze twijfelen aan Intel’s productieprocessen vergeleken met marktleider TSMC.

“Je kunt het zien als een beetje wrijving om ons tegen te houden een richting op te gaan die de regering liever niet ziet”, verklaarde Zinsner over de warrant-constructie. Intel’s foundry-business is verliesgevend en verloor vorig jaar 13 miljard dollar door de worsteling met rivaal TSMC en het gebrek aan externe klanten.

Foundry-verkoop van de baan

De deal legt Intel’s handen vast op een cruciaal moment. Analisten van Citi en voormalige Intel-bestuurders hadden opgeroepen tot verkoop van de foundry-divisie. Ook Qualcomm toonde interesse in een mogelijke overname. Het ontslag van CEO Pat Gelsinger in december versterkte deze verwachtingen alleen maar.

“Ik denk niet dat er een grote kans is dat we ons aandeel onder de 50 procent zouden brengen”, zei Zinsner. Hij verwacht dat de warrant uiteindelijk zal vervallen zonder uitoefening, maar erkent dat het een effectieve rem is op potentiÃ«le verkopen.

Toeval of coÃ¶rdinatie?

De nieuwe CEO Lip-Bu Tan ziet de overheidssteun als welkome financiering. “Dit was een geweldig kwartaal voor ons wat betreft het ophalen van geld”, aldus Zinsner. Intel ontving woensdag al 5,7 miljard dollar van de investering. De resterende 3,2 miljard hangt af van het behalen van mijlpalen binnen een Defensie-programma.

Intel verkocht ook voor 1 miljard dollar aan Mobileye-aandelen en staat op het punt 51 procent van chipsdivisie Altera te verkopen aan private equity-firm Silver Lake. SoftBank investeerde ook 2 miljard dollar in Intel dezelfde week. Zinsner ontkende coÃ¶rdinatie met de overheid, ondanks SoftBank-CEO Masayoshi Son’s nauwe band met Trump. “Het was toeval dat het allemaal in dezelfde week viel.”

De constructie garandeert Intel de benodigde middelen zonder afhankelijkheid van kapitaalmarkten. Gezien de onzekerheid rond CHIPS Act-mijlpalen voor productiebeurzen was dit volgens Zinsner cruciaal: “Het garandeerde effectief dat we het geld zouden krijgen.”