Wereldwijde foundrymarkt bereikt recordomzet

De wereldwijde foundrymarkt heeft in het tweede kwartaal van 2025 een record bereikt. Volgens onderzoeksbureau TrendForce groeide de omzet met 14,6 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal tot 41,7 miljard dollar.Â

De stijging is grotendeels te danken aan het Chinese subsidieprogramma voor consumenten dat vroegtijdige voorraadvorming stimuleerde, gecombineerd met de verwachte lanceringen van nieuwe smartphones, pcâ€™s, notebooks en servers in de tweede helft van het jaar. De hogere vraag leidde tot een duidelijke verbetering van zowel de capaciteit als de waferleveringen bij de grootste tien foundries.

Vooruitkijkend naar het derde kwartaal verwacht TrendForce dat seizoensgebonden productlanceringen voor extra ordermomentum zullen zorgen. Geavanceerde productieprocessen profiteren van sterke vraag naar flagship chips, terwijl meer volwassen nodes ondersteund worden door bestellingen van randapparatuur en perifere ICâ€™s. Hierdoor zal de bezettingsgraad verder stijgen en blijft de omzetgroei doorzetten, zij het in een gematigder tempo.

Groter marktaandeel TSMC

TSMC liet opnieuw een indrukwekkende prestatie zien. Het bedrijf profiteerde van de productiecyclus van grote smartphonemerken en sterke leveringen van AI-GPUâ€™s, pcâ€™s en notebooks. Dat resulteerde in een omzetgroei van 18,5 procent tot 30,24 miljard dollar. Het marktaandeel steeg met 2,6 procentpunt naar 70,2 procent, waarmee TSMC zijn dominante positie nog verder verstevigde. Samsung Foundry volgde op ruime afstand maar met solide resultaten. Dankzij vraag vanuit de smartphonemarkt en de productie van de Nintendo Switch 2 steeg de omzet met 9,2 procent naar 3,16 miljard dollar, goed voor een marktaandeel van 7,3 procent.

SMIC wist zijn derde positie te behouden, al kampte het met problemen in de geavanceerde productielijnen. Leveringsvertragingen en lagere verkoopprijzen drukten de omzet met 1,7 procent terug naar 2,21 miljard dollar, wat neerkomt op een marktaandeel van 5,1 procent. UMC deed het beter, met een groei van 8,2 procent tot 1,9 miljard dollar, waarmee het 4,4 procent van de markt in handen kreeg. GlobalFoundries noteerde eveneens vooruitgang, goed voor 1,69 miljard dollar omzet en een aandeel van 3,9 procent.

Ook kleinere foundries boekten vooruitgang. De HuaHong-groep zag de omzet met circa 5 procent oplopen naar 1,06 miljard dollar, Vanguard en Tower noteerden bescheiden stijgingen rond de 4 procent, terwijl Nexchip en PSMC eveneens licht groeiden dankzij subsidies en nieuwe IC-orders.